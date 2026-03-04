Estados Unidos vuelve a respaldar a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF

La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo con un gesto significativo de respaldo internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó intervenir en la audiencia del próximo 16 de abril en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender la postura de la Argentina en el juicio por la estatización de la petrolera.

La audiencia será clave porque allí se analizarán las apelaciones vinculadas al fallo que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de la sentencia por USD 16.100 millones , además de debatirse el pedido de “discovery” para acceder a chats y comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios.

Según confirmó la Procuración del Tesoro de la Nación , el Departamento de Justicia solicitó formalmente exponer de manera oral durante la audiencia , lo que representa un hecho inusual dentro del proceso judicial que enfrenta a la Argentina con el fondo litigante Burford Capital .

El gesto también marca la segunda señal concreta de apoyo de Washington en pocos días . A fines de febrero, el gobierno estadounidense ya había intervenido ante la jueza Loretta Preska mediante un escrito en el que cuestionó el pedido de los demandantes de declarar a la Argentina en desacato y aplicar sanciones económicas.

En ese documento, Estados Unidos advirtió que castigar a un Estado soberano en tribunales locales podría generar consecuencias para la reciprocidad judicial internacional , un argumento que coincidió con la defensa presentada por la Argentina.

El conflicto también gira en torno al proceso de intercambio de pruebas o “discovery”, en el que los demandantes pidieron acceder a comunicaciones privadas como chats de WhatsApp o correos electrónicos de funcionarios. La posición estadounidense sostiene que ese tipo de requerimientos podría violar normas de cortesía diplomática y la inmunidad soberana.

Además, la defensa argentina remarcó que ya entregó más de 115.000 páginas de documentación, lo que demostraría cooperación dentro de los límites legales establecidos.

De cara a la audiencia del 16 de abril, el respaldo estadounidense adquiere mayor relevancia porque por primera vez el apoyo dejará de ser solo documental para convertirse en una defensa oral ante los jueces de la Cámara de Apelaciones. Para analistas del caso, este movimiento refuerza la estrategia argentina en una etapa clave del litigio, en la que se discuten aspectos sensibles como la entrega de acciones y la posibilidad de sanciones contra el país.