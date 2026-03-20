Fin de semana extra largo en San Juan: algunas tormentas y ventoso, así estará el tiempo los próximos días

Se viene un fin de semana extra largo y muchas personas elegirán viajar o disfrutar actividades al aire libre. Todo indica que el tiempo acompañará en San Juan recién desde el domingo, porque antes habrá algo de viento. Hay alerta meteorológico en departamentos cordilleranos.
Un sistema frontal frío afectará gran parte del centro del país, generando lluvias y tormentas en zonas cercanas. En San Juan, la probabilidad de tormentas será mayor el viernes y tenderá a disminuir hacia el domingo.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes podrían registrarse tormentas aisladas que se extenderían hasta la madrugada del sábado. Luego, los próximos días se presentarían más estables, con temperaturas propias del inicio del otoño.
Sábado 21 de marzo – Inicio del otoño
Domingo 22 de marzo
Lunes 23 de marzo
Martes 24 de marzo
Cómo estará el tiempo en Calingasta, Iglesia, Jáchal
Este viernes rige un alerta por viento Zonda para la tarde del viernes y mañana del sábado, con ráfagas fuertes del oeste y noroeste. Luego rotará al sur, con menor intensidad.
Al igual que en el resto de la provincia, hay pronóstico de precipitaciones por la mañana del sábado.