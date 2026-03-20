    • 20 de marzo de 2026 - 09:36

    Fin de semana extra largo en San Juan: algunas tormentas y ventoso, así estará el tiempo los próximos días

    El pronóstico de lluvia vigente para este viernes, podría extenderse mañana sábado. Mirá como estarán los siguientes días.

    Clima en San Juan. Hay alerta de viento Zonda en los departamentos cordillenaros.

    Clima en San Juan. Hay alerta de viento Zonda en los departamentos cordillenaros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se viene un fin de semana extra largo y muchas personas elegirán viajar o disfrutar actividades al aire libre. Todo indica que el tiempo acompañará en San Juan recién desde el domingo, porque antes habrá algo de viento. Hay alerta meteorológico en departamentos cordilleranos.

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    Tormentas aisladas y fuerte viento, el pronóstico del tiempo de este viernes 20 de marzo en San Juan

    Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes podrían registrarse tormentas aisladas que se extenderían hasta la madrugada del sábado. Luego, los próximos días se presentarían más estables, con temperaturas propias del inicio del otoño.

    Sábado 21 de marzo – Inicio del otoño

    • Mínima: 14°C

    • Máxima: 23°C

    • Condiciones: Posibilidad de tormentas aisladas en la madrugada.

    • Viento: Del sur, con ráfagas entre 42 y 50 km/h; durante el resto del día se mantendrá de baja intensidad desde el sudeste.

    Domingo 22 de marzo

    • Mínima: 14°C

    • Máxima: 25°C

    • Condiciones: Jornada estable, con cielo mayormente despejado.

    • Viento: Brisa del sudoeste.

    Lunes 23 de marzo

    • Mínima: 14°C

    • Máxima: 21°C

    • Condiciones: Día fresco y estable.

    • Viento: Sin presencia significativa.

    Martes 24 de marzo

    • Mínima: 14°C

    • Máxima: 25°C

    • Condiciones: Cielo parcialmente nublado.

    • Viento: Del sur, con ráfagas fuertes durante la tarde.

    Cómo estará el tiempo en Calingasta, Iglesia, Jáchal

    Este viernes rige un alerta por viento Zonda para la tarde del viernes y mañana del sábado, con ráfagas fuertes del oeste y noroeste. Luego rotará al sur, con menor intensidad.

    Al igual que en el resto de la provincia, hay pronóstico de precipitaciones por la mañana del sábado.

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