    • 28 de marzo de 2026 - 21:50

    Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

    El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto buscará escalar posiciones en el circuito de Suzuka. Su compañero Pierre Gasly saldrá del séptimo lugar

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    El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto buscará escalar posiciones en el circuito de Suzuka. Su compañero Pierre Gasly saldrá del séptimo lugar

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de su debut en Suzuka para el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, Franco Colapinto largará 15° para la carrera del domingo después de marcar un tiempo de 1:30.627. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, maximizó el rendimiento de su monoplaza y partirá en la séptima ubicación.

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    Una vez finalizada la actividad en pista, el joven de 22 años brindó sus sensaciones de la qualy en la rueda de prensa.

    “Está apretado. Creo que ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor. En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, comentó el pilarense en diálogo con ESPN.

    DÍA Y HORARIO DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

    Domingo 29 de marzo

    Carrera a 53 vueltas: 02.00 (Argentina) / 14.00 (Japón)

    La carrera en Suzuka se podrá ver por Fox Sports (Argentina) o las plataformas de streaming de Disney+ y F1TV

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