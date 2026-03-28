GP de Japón: qué dijo el director de Alpine sobre la actuación de Franco Colapinto y su comparación con Gasly

Steve Nielsen valoró el progreso mostrado por el piloto francés y aseguró que el equipo trabajará para ayudar al argentino a reducir la diferencia de tiempos

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, analizó el desempeño de su equipo tras la clasificación del Gran Premio de Japón y puso especial atención en la situación de Franco Colapinto, quien no logró acceder a la Q3 en el trazado de Suzuka.

“Como equipo, trabajaremos duro y le daremos a Franco todo lo que necesite para comprender mejor por qué no tuvo el ritmo necesario y ayudarle a cerrar esa brecha”, afirmó el directivo tras la sesión clasificatoria. El piloto francés largará la carrera en el séptimo lugar, mientras que el argentino desde el puesto 15.

Según explicó Nielsen, la escudería francesa llegó a Japón con expectativas moderadas luego del resultado positivo en China. El responsable deportivo indicó que Suzuka representa un desafío técnico diferente tanto respecto a Shanghái como a Melbourne, lo cual llevó al equipo a adoptar una actitud cautelosa hasta obtener los primeros datos reales en pista. “Llegamos al fin de semana tras el resultado positivo de China con los pies bien puestos en el suelo.

Suzuka es un circuito completamente diferente a Shanghái, o incluso a lo que vimos en Melbourne, por lo que nos mostramos cautelosos respecto a cómo nos iría y queríamos esperar a la clasificación para tener una confirmación”, expresó el ingeniero británico en la gacetilla de prensa difundida por el equipo.

El balance fue dispar para la escuadra: Pierre Gasly volvió a ubicarse entre los diez mejores con un séptimo puesto, repitiendo el resultado de la semana anterior.