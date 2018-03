El mensaje grabado. "Lo mejor para el país es que renuncie a la Presidencia", indicó Kuczynski rodeado por su gabinete ministerial, en un mensaje grabado en el Palacio de Gobierno.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció ayer a su cargo, a raíz de las denuncias del partido fujimorista Fuerza Popular sobre una presunta compra de votos de legisladores para evitar su destitución por supuestos lazos con la empresa constructora brasileña Odebrecht.



En un mensaje a la Nación, Kuczynski anunció su renuncia, 20 meses después de asumir el Gobierno, debido al "clima de ingobernabilidad" que afecta al país y que "no permite avanzar". El jefe de Estado, cuya dimisión aún deberá ser aceptada por el Congreso, denunció la "grave distorsión del proceso político" causada por la difusión de videos y audios en las últimas horas que lo hacían "injustamente parecer como culpable de actos" en los que "no había participado". "Lo mejor para el país es que renuncie a la Presidencia", indicó Kuczynski rodeado por su gabinete ministerial, en un mensaje grabado en el Palacio de Gobierno.



El vocero de la bancada izquierdista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, agregó que plantearán un juicio de residencia contra Kuczynski para que "no pueda salir del país hasta que se esclarezcan los casos de presunta comisión de delitos por la compra de votos".



En diversos videos difundidos el pasado martes por Fuerza Republicana se observa a congresistas aliados de Kuczynski ofrecer, a nombre del Gobierno, obras públicas a legisladores opositores, a cambio de que voten contra la destitución de Kuczynski.



El pleno del Congreso peruano debatirá hoy la renuncia presentada por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y mañana tomará el juramento como sucesor al primer vicepresidente, Martín Vizcarra, según anunció ayer el titular del Parlamento, Luis Galarreta.



Con la difusión de las grabaciones hecha por Fuerza Popular, todas las bancadas del Parlamento anunciaron su voto a favor de la vacancia de Kuczynski, incluido el oficialismo que hoy le había pedido también su dimisión. El secretario general del partido gobernante Peruanos por el Kambio (PPK), Salvador Heresi, le pidió a Kuczynski que renuncie al cargo "por dignidad". "Si no lo hace, anuncio que votaré a favor de la vacancia (destitución)", que se tenía previsto debatir y votar hoy en el Congreso por los vínculos de Kuczynski con Odebrecht.



El exbanquero de Wall Street Kuczynski, de 79 años, había eludido un primer intento de destitución en diciembre en el Congreso, que lo acusaba de haberse favorecido de contratos de consultoría con la brasileña Odebrecht siendo funcionario público.



En abril pasado, el presidente peruano negó ante la fiscalía que investigaba posibles irregularidades en la licitación del Gasoducto del Sur, haber recibido aportes de la constructora Odebrecht. Seis meses después, Kuczynski negó haber recibido aportes de Odebrecht para sus campañas electorales. Sin embargo, en diciembre pasado, el presidente reconoció en una entrevista radial que trabajó como asesor para la empresa H2Olmos, constituida por Odebrecht.



Además, la congresista Rosa Bartra, de Fuerza Popular, reveló documentos que daban cuenta de pagos de Odebrecht a la empresa de Kuczynski Westfield Capital, cuatro de ellos cuando el mandatario era funcionario. Ahora Vizcarra (54 años), hasta hoy también embajador en Canadá, será el nuevo jefe de Estado hasta completar el actual mandato el 2021, según lo que establece la Constitución. Efe