La compañía de bandera Aerolíneas Argentinas suspendió definitivamente su vuelo semanal a Caracas, la capital de Venezuela, citando "razones operativas", informó la empresa en un comunicado en su página de Internet.



La compañía había dicho a Reuters en agosto que ya no vendería boletos para el vuelo al país caribeño debido a preocupaciones de seguridad, ya que la violencia y la incertidumbre política aumentaron en Venezuela.



Aerolíneas se ofreció a reenviar pasajeros a Bogotá, en la vecina Colombia, de forma gratuita o a devolver el importe para quienes tenían boletos comprados, según detalló el comunicado, que tomó trascendencia ayer.



"Se permitirá devolución del 50% de la tarifa paga. Si el pasajero posee un ticket de Aerolíneas Plus, se reintegrarán las millas del tramo no utilizado", informó la empresa. Sostuvo que "debido a razones operativas, (Aerolíneas Argentinas) ha procedido a la desprogramación de su vuelo semanal que se operaba entre Buenos Aires y Caracas" y viceversa. También ofrece cambios de ruta para los pasajeros que se vieran perjudicados.



La medida aísla aún más a Venezuela de las rutas de viaje internacionales después de que compañías como Avianca, Deutsche Lufthansa AG, Air Canada y United Continental Holdings Inc se retiraron del país. Las aerolíneas han citado factores como la debilidad de la demanda, una disputa de pago con el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro y preocupaciones de seguridad para sus tripulaciones sobre el terreno. Los disturbios en Venezuela por la crisis política y la escasez de alimentos, iniciados en abril, han provocado la muerte de al menos 125 personas en 2017.