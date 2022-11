Dos personas murieron en una explosión en Przewodow, un pueblo en el este de Polonia cerca de la frontera con Ucrania, dijeron los bomberos ayer. Miembros de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) investigaban los informes de que la explosión fue resultado de misiles rusos.

The Associated Press citó antes a un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos que dijo que la explosión y el bombardeo se debió a misiles rusos que cruzaron a Polonia. Sin embargo, el Pentágono dijo que no podía confirmar esa versión.

El Ministerio de Defensa ruso desmintió las informaciones sobre el impacto de misiles rusos en territorio polaco, calificándolas de 'provocación deliberada destinada a agravar la situación'.

Polonia es un miembro de la OTAN y podría invocar la cláusula 5 de defensa colectiva. El artículo 5 garantiza que los recursos de toda la alianza se pueden utilizar para proteger a cualquier nación miembro.

El gobierno de Polonia ordenó que unidades militares se preparen para el combate, al tiempo que los embajadores ante la OTAN celebrarán una "reunión de emergencia" para evaluar la situación.

Rusia siempre ha considerado que la OTAN pretendía acercarse a Ucrania para generar malestar a la nación comandada por Vladimir Putin.

En tanto, Polonia acusó formalmente a Rusia de lanzar un misil que causó la muerte de dos personas.