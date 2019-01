Nace un nuevo líder. En una jornada de máxima tensión, juró Guaidó como jefe de un gobierno paralelo. Ante cientos de simpatizantes, se mostró exultante.

Argentina, Estados Unidos, Canadá y varios países de la región, así como la Unión Europea (UE) reconocieron hoy al titular de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, como "presidente" de Venezuela, poco después de que el dirigente se autoproclamara desde las calles de Caracas.

Una postura contraria asumieron Rusia y Turquía, mientras en América se abstuvieron de reconocer a Guaidó los gobiernos de México y Bolivia.

Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, puso de relieve el "mandato democrático" de Guaidó, y sostuvo que, "a diferencia de Maduro, la Asamblea parlamentaria tiene un mandato democrático de los ciudadanos venezolanos". Tusk confió en que "toda Europa se una en apoyo de las fuerzas democráticas en Venezuela".

El primero en reconocer a Guaidó fue el presidente de EEUU, Donald Trump, a través de la cuenta de Twitter de la Casa Blanca. "Instamos a otros gobiernos occidentales a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y trabajaremos de manera constructiva con ellos para apoyar los esfuerzos para restaurar la legitimidad constitucional", dijo el mandatario.

Tras el reconocimiento de Estados Unidos, otros gobiernos de la región lo siguieron.

Desde Twitter, el presidente Mauricio Macri sumó su apoyo a Guaidó y lo reconoció como "Presidente Encargado" de Venezuela. "Argentina apoyará todos los esfuerzos de reconstrucción de la democracia venezolana y el restablecimiento de las condiciones de vida dignas para todos sus ciudadanos".

En paralelo, los gobiernos de Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica lo anunciaron desde Davos, al margen del Foro Económico Mundial que se realiza en Suiza.

En una rueda de prensa improvisada en Davos, los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; de Colombia, Iván Duque; de Ecuador, Lenín Moreno; y de Costa Rica, Carlos Alvarado; y la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz; y la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, reconocieron a Guaidó como el "presidente de Venezuela". Bolsonaro prometió "apoyar política y económicamente el proceso de transición para que la democracia y la paz social vuelvan a Venezuela". Pero su vicepresidente, Hamilton Mourau, aclaró que Brasil "no tomará parte en una intervención" extranjera en Venezuela.

Desde Chile, Sebastián Piñera también apoyó a Guaidó. "Igual que el grupo de Lima, Estados Unidos y Francia, hemos decidido reconocer esta Presidencia como encargado de Juan Guaidó", aseguró el mandatario. Finalmente, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, felicitó a Guiadó como nuevo "presidente encargado de Venezuela" y aseguró en Twitter: "Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia".



"No se rinde nadie", advirtió el chavista

El mensaje. Maduro en el Palacio de Miraflores junto a su esposa. Apuntó contra EEUU y dijo que está en la Presidencia "por voluntad popular".

Desde el balcón del Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, el presidente Nicolás Maduro advirtió ayer que en su país "no se rinde nadie", tras la jura del opositor Juan Guaidó como presidente de un gobierno de transición. "Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a la carga", arengó Maduro, que enfatizó: "No al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo". Escoltado por su esposa, Cilia Flores, y el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, Maduro habló ante miles de seguidores y militantes oficialistas que concluyeron ahí la "movilización revolucionaria", según la llamó la estatal agencia AVN. "He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos", anunció el mandatario, apenas un rato después de que Washington reconociera a Juan Guaidó como presidente interino. El jefe de Estado, además, le dio un plazo de 72 horas al personal diplomático de Estados Unidos que vive en Venezuela para abandonar el país.

Somos la mayoría, somos el pueblo de Hugo Chávez. Estamos en el gobierno por la voluntad popular", añadió Maduro. Ante sus seguidores, Maduro subrayó: "Sólo el pueblo pone al presidente; sólo el pueblo lo quita. El pueblo venezolano le dice no al golpe de Estado y no a la intervención".

En la misma línea, remarcó que su gobierno está "en este Palacio por voluntad popular", llamó a defender "el derecho a la paz", y afirmó que "nadie debe meterse en los asuntos internos de Venezuela".

Volvió a cargar luego contra EEUU al lamentar que "desde Washington quieren imponer un presidente a Venezuela", e ironizó sobre el hecho de que "los gringos no tienen amigos, sino que tienen intereses".

También alertó que se busca nombrar "un gobierno títere" en su país, y advirtió que el pueblo venezolano "no quiere volver a la época de intervenciones promovidas por Whasington".