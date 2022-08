El escritor británico Salman Rushdie, cuyos textos lo volvieron blanco de amenazas de muerte iraníes, se encuentra con respirador y podría perder un ojo tras ser apuñalado varias veces este viernes en un evento literario en Nueva York.

Luego del ataque, Rushdie fue trasladado en helicóptero a un hospital en donde fue sometido a una cirugía de emergencia.

"Las noticias no son buenas", declaró más tarde su agente, Andrew Wylie, a The New York Times. "Salman probablemente perderá un ojo, los nervios de su brazo fueron seccionados y su hígado fue apuñalado y está dañado", precisó.

El escritor estaba dando una conferencia en el anfiteatro de un centro cultural de Chautauqa, localidad al noroeste del estado de Nueva York, cuando fue atacado.

La policía detuvo de inmediato al agresor, a quien identificó como Hadi Matar, hombre de 24 años originario de Fairfield, Nueva Jersey.

Rushdie fue apuñalado en el cuello y el abdomen, señaló la institución. Varios asistentes al evento se abalanzaron sobre el agresor antes de que lo detuviera un policía presente en el lugar.

Un doctor administró primeros auxilios al escritor antes de que llegaran los servicios de emergencia. Y un entrevistador que estaba en el escenario, Ralph Henry Reese, de 73 años, sufrió una herida en la cara, pero fue dado de alta del hospital.