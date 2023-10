La Unión Europea (UE) informó hoy que pondrá bajo "revisión urgente" sus programas de asistencia financiera a Palestina, a fin de evitar que ese dinero contribuya a solventar "ataques contra Israel".



Además, los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la UE se reunirán mañana para discutir la situación en Israel y Gaza tras los ataques de Hamas en territorio israelí y los bombardeos de respuesta israelíes en esa región palestina.



La Comisión Europea (CE), brazo ejecutivo del bloque, dijo en un comunicado que "pondrá en marcha una revisión urgente de la ayuda de la UE a Palestina".



Explicó que el objeto de esa decisión es "garantizar que ninguna financiación de la UE permita indirectamente a ninguna organización terrorista llevar a cabo ataques contra Israel".



La nota agregó que "al no haber pagos previstos, no habrá suspensión de pagos" por parte de la UE hacia Palestina, según la agencia de noticias AFP.



El comunicado fue difundido horas después de que el comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Oliver Varhelyi, afirmara en la red social X que "todos los pagos" de la UE a Palestina se suspendían "hasta nuevo aviso".



"Como mayor donante de los palestinos, la Comisión Europea revisará toda su cartera de desarrollo, de un valor total de 691 millones de euros", dijo entonces Varhelyi, en un mensaje confirmado por el vocero de la CE.



Varhelyi informó a continuación que "todos los pagos" se suspendían inmediatamente.



"Todos los proyectos puestos en revisión, todas las propuestas presupuestarias, inclusive para 2023, pospuestas hasta nuevo aviso; evaluación integral de todo el portafolio", indicó el comisario.



Varhelyi argumentó que "la magnitud del terror y la brutalidad contra Israel y su pueblo es un punto de inflexión", por lo que "no se puede seguir como siempre".



En tanto, el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, precisó poco después que la ayuda humanitaria de la UE a los palestinos "continuará mientras sea necesario". La ayuda humanitaria difiere de la ayuda al desarrollo de la UE.



Los programas de ayuda de la UE a los palestinos se concentran en proyectos de educación y salud, y se estima que entre 2021 y 2024 deberían totalizar alrededor de 1.200 millones de euros (casi 1.300 millones de dólares).



Paralelamente, el gobierno de España expresó su "malestar" y "desacuerdo" con lo anunciado por Varhelyi y pidió que el asunto se incluyera en la agenda de la reunión de emergencia convocada para mañana.



"Convoco para mañana una reunión de emergencia de ministros de Asuntos Exteriores de la UE para abordar la situación en Israel y en la región", anunció el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en X.



España ejerce actualmente la presidencia de la UE.



Un vocero de la Comisión Europea, Peter Stano, señaló que la reunión se realizaría "parcialmente en Mascate", capital de Omán, y "aquellos que no estén allí se unirán por videoconferencia".



Borrell se encuentra en Mascate para una reunión entre funcionarios de la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo.



De acuerdo con Stano, el objetivo de la reunión es discutir las "implicaciones" de la situación y evaluar "las respuestas" del bloque.



El sábado, la UE condenó "inequívocamente" los ataques de Hamas contra Israel.