La madre de la joven alemana con doble nacionalidad israelí Shani Louk, que fue secuestrada en territorio israelí por Hamas el sábado 7 de octubre tras el ataque sin precedentes de la organización islamista palestina sobre Israel, informó que su hija había muerto, citando fuentes militares.



"Desafortunadamente, ayer recibimos la noticia de que mi hija ya no está viva", dijo la madre de la joven, Ricarda Louk, en una entrevista con los canales de televisión alemanes RTL y NTV, según recogió la agencia de noticias Sputnik.



Ricarda Louk aseguró que así se lo comunicó el Ejército israelí durante la madrugada de hoy, aunque añadió que el cuerpo de su hija todavía no ha sido encontrado.



Sin embargo, detalló, fue hallada una astilla de un hueso del cráneo y se había tomado de ella una muestra de ADN, informó la agencia de noticias Europa Press. Los padres proporcionaron hace tiempo el material necesario para proceder a una posible identificación.



La historia de Shani Louk, de 22 años, llamó la atención de los medios de comunicación mundiales después de que su madre la identificara en un video de Hamas por su tatuaje. En el envío audiovisual se podía ver a los combatientes de Hamas llevar en el baúl de una camioneta a una chica boca abajo con las piernas torcidas de una manera poco natural.



En un principio, la familia de Shani Louk, parte de la cual vive en el estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania, supuso que había resultado gravemente herida, pero que estaba viva y se encontraba en la Franja de Gaza, donde supuestamente había recibido tratamiento médico en un hospital del enclave palestino. La familia ha estado haciendo campaña por la liberación de todos los rehenes desde el ataque.



La madre de Shani pidió a las autoridades alemanas que "no discutieran sobre la responsabilidad", pero que "sacaran" a la joven de Gaza y la devolvieran a casa. Pero hoy la madre supone que su hija lleva muerta desde el 7 de octubre, como consecuencia de un posible disparo en la cabeza durante el ataque de Hamas.



La familia considera que Shani fue asesinada en un festival de música en el desierto israelí del Naguev. Según el informe, fotos y videos que circulaban por Internet mostraban el cadáver de la joven en una camioneta.



Ricarda Louk calificó de terrible la confirmación de la muerte de su hija, aunque valoró como positivo tener la certeza de lo que pasó. "Al menos, ella no sufrió", dijo. Shani Louk era de nacionalidad alemana e israelí y en varias ocasiones visitó a sus abuelos en Ravensburg, en el estado federado de Baden-Wurtemberg. Su madre, una católica que más tarde se convirtió al judaísmo, emigró a Israel. Su padre es un judío que vive en Israel.



Durante el ataque de Hamas, más 1.400 personas murieron y más de 230, entre israelíes y extranjeros, fueron capturadas como rehenes.



El Ejército israelí informó haberse comunicado con 239 familias. Según fuentes militares, 40 personas siguen desaparecidas desde el ataque. Debido al estado de muchos de los cadáveres, aún no se ha completado su identificación.



En respuesta, Israel bombardea Gaza, que se encuentra bloqueada y prácticamente sin suministros de energía, Internet y agua potable. Los corredores humanitarios se encuentran obstruidos y la ayuda ingresa a cuentagotas.



Debido a los bombarderos israelíes, más de 8.300 gazatíes murieron, entre los que se cuentan mujeres, niños y ancianos.