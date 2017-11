Ariel Benvenuto es uno de los 8 amigos argentinos que viajó a Nueva York para reecontrarse con dos ex compañeros del colegio politécnico de Rosario y celebrar todos juntos los 30 años de su promoción. Cinco de ellos murieron ayer producto de un atentado terrorista perpetrado en nombre del Estado Islámico.

Su mujer, Cecilia Benvenuto, relató cómo se enteró de la tragedia y lo primero que le dijo su marido cuando pudo comunicarse por teléfono. "Él me avisa a través del teléfono de un policía. Yo veo un número de celular privado y decido atender, nunca pensé… me dijo 'gorda, soy yo y estoy bien, pero esto es terrible, muy grave, un atentado'. Yo no podía entender lo que me estaba diciendo".

Además, y en una entrevista con radio Rivadavia, afirmó que su Ariel "está como puede… Tuvo que tomar su teléfono y avisar a nuestras amigas, sus esposas, y fue terrible. Él los vio muy mal en el pavimento porque literalmente los pasó por encima. Aceleró y los pisó". "Salieron en bicicleta, recorrieron el Central Park, e iban en fila de a dos. Ariel era el último de la fila, sintió una acelerada y cuando se dio vuelta vio pasar el camión y les arrancó de al lado a sus amigos. Los encontró a todos tirados, desparrados, desgarrados y no supo más que hacer", describió.

Ariel Benvenuto (que sufrió una fractura), Ivan Brajkovic y Juan Pablo Trevisan son los tres rosarinos que sobrevivierno al atentado, mientras que Martín Ludovico Marro, con residencia en Boston, se encuentra internado en el Presbiterian Hospital de Manhattan recuperándose de las heridas sufridas, y encontrándose fuera de peligro según el parte médico oficial.

"En total son 10. Ocho que viajaron de rosario, un amigo de Nueva York y otro de Boston. La vida los separó por sus profesiones y este era un viaje que planearon. Ariel Erlij fue el que pagó los pasajes a quienes no podían hacerlo", afirmó Cecilia Benvenuto.

Según relató, fue Ariel uno de los que socorrió a Marro. "A ellos los llevaron a la Embajada; estuvieron hasta la 1 de la mañana hasta que le confirmaron la muerte de los cinco que habían atropellado. Y volvieron al departamento que habían alquilado. Salieron 8 y volvieron 3. Es un horror".