El expresidente y senador de Paraguay Fernando Lugo, de 71 años, sufrió ayer un accidente cerebrovascular (ACV) por el que fue internado en una clínica de Asunción, donde permanecía en coma inducido e iba a ser sometido a una intervención para determinar si se podía controlar el sangrado sin necesidad de una cirugía, informó su médico, el también senador Jorge Querey.



"El sangrado en el cerebro ha aumentado, esta lesión está dentro y tiene una expansión; ese sangrado tenemos que pararlo de alguna manera y vamos a tratar a través de un procedimiento endovascular", explicó el médico esta noche.



Querey detalló que el procedimiento consiste en la introducción de un catéter a través de una arteria que llega hasta la base del cerebro y contiene una sustancia de contraste para poder realizar una observación radiológica.



"Si se consigue localizar ese vasito, entonces vamos a coagular desde adentro", sin necesidad de practicar una cirugía, indicó, y subrayó que "de acuerdo al resultado se realizará la intervención".



Querey afirmó que Lugo seguía en estado grave aunque no se podía realizar ningún pronóstico certero y subrayó que todo paciente que ingresa a terapia intensiva está expuesto a eventuales complicaciones.



Lugo "sufrió un derrame de origen isquémico" ayer, cuando se encontraba en su oficina del Senado, explicó Querey, médico y senador del partido de izquierda Frente Guasú (Frente Grande), al que pertenece el exmandatario, en su primer informe.



Su cuadro era "estable, pero está conectado a un respirador y en coma inducido", estado en el que permanecería al menos hasta mañana, indicó Querey.



"Dentro de la complejidad, la situación está controlada; si no tenemos una sorpresa, el pronóstico es bueno", agregó Querey, al tiempo que precisó que "el sangrado que tuvo es pequeño gracias a los medicamentos que ingiere", según la agencia de noticias AFP.



Lugo había regresado a Paraguay el lunes "ya con síntomas" desde Colombia, donde asistió a la ceremonia de asunción del presidente Gustavo Petro, dijo a la prensa la legisladora Esperanza Martínez, quien lo acompañó en ese viaje.



"Es una persona hipertensa y estaba siguiendo tratamiento", comentó Martínez tras aclarar que Lugo "es un paciente de riesgo". Querey recordó que Lugo es un "paciente con un tratamiento de larga data" que recibe medicación permanente para la coagulación y la circulación



El exmandatario fue diagnosticado en 2010 de un cáncer de linfoma en etapa inicial, por el que recibió tratamiento en Brasil y se recuperó en 2012.



Lugo, un exobispo católico, gobernó Paraguay entre 2008 y 2012. Su triunfo electoral en 2008 terminó con 61 años de hegemonía del Partido Colorado.



Ha sido hasta ahora el único mandatario que no pertenece al derechista Partido Colorado desde que esa fuerza política asumió el poder en 1954, primero bajo la dictadura de Alfredo Stroessner y a partir de 1989 en democracia.



Lugo fue destituido de la presidencia en junio de 2012, nueve meses antes de las elecciones presidenciales, mediante un juicio político en el Congreso, acusado de mal desempeño de sus funciones.

