En las últimas horas renunció la intendenta de la Región de Coquimbo, en Chile, Lucía Pinto. La salida de la máxima autoridad de la Región se dio en medio de una investigación por fraude al fisco llevada a cabo por la Fiscalía, luego de que saliera a la luz la compra de un terreno por parte del Gobierno Regional (GORE), que eludió la “toma de razón” de Contraloría.

Pinto renunció anoche, tras una reunión. “En vista de los hechos acontecidos durante las últimas semanas, he presentado mi renuncia indeclinable al cargo de Intendenta de la Región de Coquimbo al Presidente de la República, Sebastián Piñera”, afirma en el documento que presentó.

La misiva agrega que “por el profundo amor que tengo a mi región, a la que he servido siempre con dedicación, compromiso y lealtad, he tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa”.

En la misma línea, sobre su decisión agrega que “no quisiera que la región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera”.

Por último, Pinto agradece el el apoyo y confianza brindado por el presidente Sebastián Piñera, quien señala le ha entregado un “respaldo en todo momento”.

Asimismo, expresa su gratitud a “todas las personas que me han entregado innumerables muestras de confianza y cariño, ellas son el mayor aliciente para demostrar que en todo momento he actuado persiguiendo exclusivamente el bienestar de mi región.

La salida de la autoridad se da en medio de una investigación por fraude al fisco llevada a cabo por la Fiscalía, luego de que saliera a la luz la compra de un terreno por parte del Gore, que eludió la “toma de razón” de Contraloría. Uno de los cuestionamientos es que el valor de las tierras, destinada para un centro deportivos en el sector de San Ramón, supera con creces su tasación inicial.