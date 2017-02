Lawrence Nassar, médico del equipo estadounidense de gimnasia hasta 2015, fue denunciado por tres atletas de abusar sexualmente de ellas cuando tenían entre 13 y 14 años.



"Tenía un dolor en la espalda y lo fui a ver. Puso sus dedos dentro mío, movió mi pierna en círculos, dijo que el dolor desaparecería", contó Jamie Dantzscher, ganadora de una medalla de bronce en Sidney 2000. Hoy, con 34 años, fue la primera en realizar la denuncia. A ella se le sumaron otras dos compañeras.





"Me estaba por dar un masaje y me dijo que no usara ropa interior", aportó Jessica Howard, campeona nacional de gimnasia rítmica entre 1999 y 2001. "Empezó a ir más y más hacia mis zonas íntimas. No fui capaz de decirlo porque era un doctor muy reconocido", agregó.





Jeanette Antolin, parte del equipo en el Mundial de 1999, también recordó que estaba "incómoda por la zonas" de los masajes. "Nunca me quejé porque era un tratamiento", dijo.



Las tres, que contaron su historia al canal CBS, coinciden: "Los mensajes eran raros".





Nassar, de 53 años, fue arrestado en Michigan con cargos de abuso sexual a una nena y, en diciembre, fue acusado de pornografía infantil. En su casa encontraron al menos 37.000 fotos y videos en los discos duros de su computadora.