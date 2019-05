El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, volvió a pedir a los ciudadanos que marchen hoy hacia cuarteles de todo el país para pedir a los militares que retiren su lealtad al mandatario Nicolás Maduro.



"En todos los estados iremos de nuevo (a los cuarteles), a entregar un mensaje, a sumar más de los que nos hacen falta", dijo Guaidó durante una rueda de prensa en Caracas, tres días después de liderar un efímero alzamiento militar.



Explicó que los ciudadanos entregarán a los militares un documento. "Si encontramos un piquete no es tratar de pasarlo, es hablar con los que están ahí, es entregarles el documento, es invitarlos a que se incorporen a la lucha", agregó.



El presidente estadounidense, Donald Trump, contradijo ayer la postura oficial de su Gobierno al asegurar que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no quiere intervenir en Venezuela, mientras el Pentágono debatía opciones militares ante la crisis política en el país sudamericano.



Después de hablar por teléfono durante más de una hora con Putin, Trump ofreció una lectura sorprendente de una conversación sobre Venezuela que prometía estar cargada de tensión, dado que Washington y Moscú se acusan mutuamente de prolongar la crisis mediante acciones intervencionistas. Putin "no está pensando en absoluto en implicarse en Venezuela", dijo Trump.



Efe