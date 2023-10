Israel ordenó hoy la evacuación hacia el sur de "todos los civiles" del norte de la Franja de Gaza, una medida condenada por la ONU y rechazada por Hamas que se estima alcanza a un millón de personas, y que generó que miles de palestinos huyeran de la zona, mientras continúan los bombardeos al enclave y se multiplicaron los ataques israelíes a ciudades fronterizas del sur del Líbano.



"Civiles de la ciudad de Gaza, evacúen hacia el sur su propia seguridad y la de sus familias y aléjense de los terroristas de Hamas que los están utilizando como escudos humanos", señalaron las Fuerzas de Defensa (IDF) de Israel.



"En los próximos días, las IDF continuarán operando de forma significativa en la ciudad de Gaza y harán grandes esfuerzos para evitar dañar a los civiles", añadió el Ejército, con mensajes difundidos también en árabe, que dio en principio un plazo de 24 horas, aunque admitió luego que esta evacuación "llevaría tiempo".



Desde el inicio de los enfrentamientos, el sábado último, tras un sangriento ataque de Hamas, alrededor de 1.300 personas murieron en Israel, 258 de ellos soldados, según el Ejército, y otras 1.800 fallecieron del lado de Gaza, entre ellas 583 niños y 351 mujeres, de acuerdo con las autoridades palestinas.



Hamas rechazó inmediatamente la orden. "Nuestro pueblo palestino rechaza la amenaza de los líderes de la ocupación (israelí) y sus llamados a dejar sus casas y huir hacia el sur o Egipto", afirmó la organización islamista en un comunicado.



La ONU, informada momentos antes de la orden israelí de "reubicación" de 1,1 millón de habitantes, urgió a anularla.



Una evacuación de este tipo es "imposible sin provocar consecuencias devastadoras", advirtió Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.



Guterres pidió en un comunicado evitar una "catástrofe humanitaria" y dijo que "incluso las guerras tienen reglas", además de advertir que en la Franja de Gaza "el sistema de salud está al borde del desastre", "las morgues están desbordadas" y hay "una crisis del agua".



El Ejército israelí informó hoy que realizó "incursiones localizadas" en la Franja de Gaza para "limpiar la zona de terroristas y de armas", así como para "localizar a personas desaparecidas", en un posible preparativo para una ofensiva terrestre en ese enclave palestino densamente poblado.



El presidente palestino, Mahmud Abbas, cuestionó la orden de desplazamiento masivo, que comparó con el exilio de 1948.



Abbas rechaza "totalmente el desplazamiento" de palestinos de la Franja "porque esto sería una segunda Nakba ("catástrofe" en árabe) para nuestro pueblo", dijo, según una declaración publicada por la agencia de noticias palestina Wafa.



La Nakba, o "catástrofe", se refiere a los 760.000 palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus hogares durante la guerra de 1948, que coincidió con la creación de Israel.



Y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, exigió a Israel evitar muertes de civiles en la Franja, durante su paso por Doha, en Qatar.



“Pedimos a los israelíes tomar todas las precauciones posibles para evitar el daño a los civiles. Reconocemos que muchas familias palestinas de Gaza sufren sin tener culpa alguna y que civiles palestinos han perdido la vida", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.



Blinken estuvo ayer en Israel, y siguió viaje para reunirse en Amán con el rey Abdullah II de Jordania y con el presidente palestino Abbas, antes de llegar a Qatar.



Mientras, los hospitales de la Franja de Gaza van perdiendo poco a poco su capacidad clínica, advirtió este viernes el Ministerio de Salud gazatí.



"Los equipos sanitarios llevan siete días trabajando y no han abandonado sus posiciones a pesar de los ataques y las bajas entre sus filas. Los hospitales están empezando a perder su capacidad clínica, farmacéutica y de combustible, y lo peor está por venir", publicó el ente en sus redes sociales.



El vocero de Salud, Ashraf Al Qidra, hizo un llamado a todas las partes para que aceleren la entrada de insumos médicos en los hospitales, "antes de que sea demasiado tarde", reseñó la agencia de noticias Sputnik.



La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) trasladó su centro de operaciones y su personal hacia el sur de la Franja.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió destruir a Hamas, tras reunirse el jueves en Tel Aviv con Blinken.



Esta madrugada fueron atacadas 750 "posiciones militares", entre ellas "residencias de terroristas de alto rango utilizadas como centros de mando militar", dijo el Ejército israelí.



Según periodistas de AFP, "bombardeos masivos" alcanzaron el campamento de Al Shati, el mayor de la Franja de Gaza.



Los milicianos de la Franja de Gaza dispararon este viernes cientos de cohetes hacia Israel.



Más de 423.000 personas se han visto obligadas a dejar sus casas en el territorio palestino, según la agencia humanitaria de la ONU, OCHA.



En la Franja de Gaza, un estrecho y empobrecido territorio bajo estricto embargo israelí desde 2007, cuando Hamas tomó el control, su población se está quedando sin agua, electricidad ni comida, tras el asedio ordenado por Israel esta semana.



Según la OCHA, algunos habitantes empiezan a beber agua del mar, salada y contaminada por las aguas residuales.



El cuadro se agravó además porque Israel también aumentó sus bombardeos sobre el sur del Líbano, más después de que su Ejército relevara que había ocurrido una explosión en la valla fronteriza entre ambos países.



Una de las fuentes de seguridad libanesas informó que el bombardeo a ciudades cercanas a la frontera se produjo tras un "intento de infiltración" en Israel y al Manar, el canal Hezbollah libanés, agregó que tras la tentativa la zona había sido escenario de disparos.



El Ejército "está respondiendo actualmente con fuego de artillería hacia territorio libanés", agregaron las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.



Los bombardeos israelíes tuvieron como blanco los pueblos de Dhayra, donde alcanzaron un puesto del Ejército libanés, y Alma al Shaab, precisó la segunda fuente de seguridad, que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizada a hablar con la prensa.



El bombardeo de Israel al Líbano se produce luego de que el número dos del movimiento chiita libanés Hezbollah anunciara que estaban "totalmente preparados" para unirse a Hamas.



"Estamos completamente preparados, y cuando llegue el momento de actuar, lo haremos", advirtió el subsecretario general de Hezbollah, Naim Qassem, presente en una manifestación propalestina en los suburbios del sur de Beirut, la capital de Líbano.



Desde el Vaticano, el secretario de Estado, Pietro Parolin, dejó en claro que es derecho de quien sea agredido defenderse, pero expresó que “la legítima defensa también debe respetar el parámetro de proporcionalidad", en cuestionamiento al cerco planteado sobre la Franja de Gaza, que incluye un corte del suministro de electricidad y alimentos.



En ese marco, Parolin reclamó "diálogo" entre las partes, como forma de "evitar nuevos esparcimientos de sangre, como está sucediendo en Gaza, donde hay muchas víctimas civiles luego de los ataques del Ejército israelí".



Y el presidente ruso, Vladimir Putin, por su lado, declaró que su país está preparado para impulsar una mediación y calificó de "inaceptable" el asedio del Ejército israelí a la Franja de Gaza, comparándolo con el sitio de los nazis en la ciudad soviética de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial.



"Partimos de que no hay otra alternativa que resolver el conflicto palestino-israelí mediante negociaciones", manifestó Putin durante la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) que se celebra en Biskek, Kirguistán. “Los esfuerzos colectivos son más que necesarios", agregó.



Los palestinos recibieron hoy la solidaridad y el apoyo de miles de personas que se manifestaron en Irak, Egipto, Líbano, Jordania, Irán y otros países de Medio Oriente.