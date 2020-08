El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó hoy su esperanza de que Estados Unidos reconsidere su decisión de abandonar ese organismo, del que es su mayor aportante, en este dramático tiempo de pandemia, ya que "es un país conocido que por su generosidad y posición de liderazgo y apoyo realmente ha salvado muchas vidas".



"Hemos estado trabajando muy de cerca con Estados Unidos. Apreciamos la generosidad de ese liderazgo. Cuando Estados Unidos ha decidido retirarse el problema no es el dinero; la financiación no es el problema. En realidad, es la relación con Estados Unidos lo que es más importante para la OMS y su papel de liderazgo", señaló Tedros en respuesta a una pregunta formulada por el presentador de noticias de la NBC, Lester Holt.



"Lo he dicho muchas veces: no se puede derrotar a este peligroso enemigo que es el Covid-19 en un mundo dividido. Necesitamos un mundo unido y un mundo unido necesita cooperación y solidaridad entre sus principales poderes", remarcó.



Tedros alertó que "estamos en una situación sin precedentes. La pandemia ha dado la vuelta al mundo entero y este momento un virus invisible ha tomado al mundo como rehén".



A su juicio, "es necesario aprender lecciones de lo que sucedió y lo que está sucediendo", para "construir el futuro juntos".



"Por tanto, todo el mundo debería estar preparado para aprender las lecciones con honestidad, y nadie dice nada diferente a eso. Entonces, si hay algún problema, lo averiguaremos y aprenderemos de él, pero ahora es el momento de trabajar juntos", insistió.



Añadió que "ahora es el momento de concentrarse en combatir el virus, así que espero que Estados Unidos reconsidere su posición. Todavía tenemos comunicación y trabajamos juntos", citó la agencia de noticias Europa Press.



El presidente Donald Trump notificó el mes pasado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al Congreso estadounidense la salida definitiva del país norteamericano de la organización, decisión duramente criticada por Rusia y la Unión Europea (UE).



A finales de mayo, Trump dio por "terminada" la relación entre Washington y la OMS, a la que ha acusado de ser un "títere" de China.



"Hemos planteado reformas detalladas que deben ser puestas en marcha y con las que la organización debe comprometerse, pero se han negado a actuar", aseveró entonces el magnate, que afirmó que se de daba así por finalizada la relación entre las partes. Trump, que ha criticado en numerosas ocasiones a la OMS por su respuesta al coronavirus y la acusó de estar a merced de China, ya había amenazado anteriormente con congelar de forma permanente la financiación estadounidense a la organización.



Trump calificó a la OMS en diversas ocasiones como "chinocéntrica".