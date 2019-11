Por Ezeiza. El expresidente Evo Morales con sus hijos Evaliz y Álvaro. Ambos llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) en un vuelo de línea.

Los hijos del expresidente de Bolivia Evo Morales llegaron ayer a Argentina en un vuelo de línea de la empresa Latam procedentes de Lima, Perú, ciudad a la que arribaron tras dejar La Paz.



Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo llegaron al aeropuerto de Ezeiza a las 15.52, a bordo del vuelo 4M 7901 y permanecerán en Argentina ante la crisis institucional y social que afecta a la nación del altiplano.



Fuentes de la Cancillería consignaron a la agencia oficial de noticias Télam que los hijos del exmandatario ingresaron al país como visitantes y no lo hicieron en calidad de asilados políticos.



Los hijos de Morales fueron autorizados a viajar por las autoridades de Bolivia, por lo que se comunicaron con la embajada argentina en La Paz, donde fueron recibidos por el embajador Normando Álvarez García, para consultar si había inconvenientes para viajar a Buenos Aires.



Las fuentes del Palacio San Martín (sede de la Cancillería argentina) consignaron que los hijos de Evo Morales no tienen ningún tipo de restricción para ingresar al país, ni está previsto tampoco operativo alguno especial, ya que ingresaron como lo hace cualquier pasajero que llega desde el exterior.



El ministro interino de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, señaló en su cuenta de Twitter que se les dio a los hijos de Evo todas las seguridades "para salir del país, por instrucciones de la presidenta Jeanine Áñez". El funcionario aseguró que la administración que integra cuida "a la familia" porque "los hijos no responden por los crímenes de los padres", y sostuvo que "esta madrugada abordaron un avión de Latam".



Evaliz y Alvaro Morales se encontraban alojados en la embajada de México en La Paz, donde pidieron un salvoconducto para salir de Bolivia, algo que les fue concedido el martes.



Pero el jueves, Evaliz retiró el pedido de asilo a México, según la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Bolivia, Karen Longaric.



Sectores allegados al gobierno que encabeza la presidenta autoproclamada ante la Legislatura sin quórum, Jeanine Áñez, reclamaron el viernes que las autoridades ordenen la detención de la hija de Morales por los delitos de sedición y corrupción. "La acusación contra mi hija Evaliz, es una muestra más de la mentira y las difamaciones a las que acude el régimen de facto. Exijo que presenten una prueba del supuesto "enriquecimiento ilícito", señaló Evo.



Evaliz tiene 25 años, es abogada, y es hija del renunciado presidente y Francisca Alvarado Pinto, exdirigente del movimiento político Eje Pachakuti. Álvaro, de 24 años, es ingeniero, e hijo del exmandatario y la docente Marisol Peredo. El presidente electo Alberto Fernández había manifestado su intención de otorgarle asilo a Evo y su entorno.

Elecciones, con respaldo legislativo

Los legisladores de las bancadas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) dieron luz verde en general a la norma que permitirá convocar elecciones generales en Bolivia. Ahora están votando la norma en particular, artículo por artículo.



El proyecto de ley aprobado por diputados (antes recibió también el OK de senadores) deja "sin efecto las anteriores elecciones presidenciales, sus resultados y se establece un nuevo mandato para crear un Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el plazo más breve posible". Además, permite una convocatoria de los comicios a los que se puedan presentar todas las fuerzas políticas reconocidas a nivel nacional y debe garantizarse un padrón saneado, pero descarta la posibilidad de que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y su vicepresidente, Álvaro García Linera, concurran.



"Las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo", establece el segundo inciso del artículo 19.



Por su lado, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, advirtió ayer que no promulgará una ley como la que propone el partido de Evo Morales para darle inmunidad a él y al resto de autoridades que nombró.



Áñez acusó al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, de pretender aprovechar su mayoría parlamentaria para dejar impunes a quienes hayan cometido delitos. El proyecto del MAS fue presentado ayer, luego de que el Gobierno de Áñez denunciara ante la Fiscalía por cargos de terrorismo y sedición a Evo Morales.