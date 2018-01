Un boliche de Fortaleza, al nordeste de Brasil, se transformó durante la madrugada en el escenario de la mayor masacre del estado de Ceará. Un grupo de hombres armados abrió fuego dentro de la discoteca "Forró do Gago" y dejó por lo menos 14 muertos, informó el secretario de Seguridad Pública y Defensa Social, André Costa.

Hombres armados llegaron en tres automóviles, entraron al boliche, en el barrio de Cajazeiras, y comenzaron a disparar contra la multitud poco después de la medianoche, señalaron las fuentes, en un caso que se cree vinculado con una guerra entre bandas narcos. Costa, que rectificó la cifra inicial de 18 muertos, señaló que hasta el momento fueron identificadas siete víctimas: tres hombres, dos mujeres y dos adolescentes.

Según el Diário do Nordeste, entre las víctimas hay un conductor de Uber que había llevado a un pasajero al boliche -quien también murió- y una mujer, madre de seis chicos, que vivía cerca del establecimiento y estaba volviendo a su casa.

"Los cadáveres estaban desparramados por la discoteca y la vereda del lugar", dijo una mujer que afirmó que vio morir a cuatro de sus amigos en el local bailable de forró, ritmo característico de la región nordestina brasileña, citada por el diario O Povo, de Fortaleza.

Además, según Costa, seis personas están internadas Instituto José Frota (IJF), dos de ellas en grave estado. Se trata de un joven de 24 años, una joven de 19, tres adolescentes de 16 años (dos mujeres y un varón) y un chico de 12 años. Según las primeras informaciones, los atacantes formaban parte del grupo criminal Guardianes del Estado de Ceará (GDE), que supuestamente buscaban asesinar a miembros del Comando Vermelho (Comando Rojo, con gran fuerza en las favelas de Rio de Janeiro).

Costa, quien no confirmó que se tratara de una guerra entre bandas narco, transmitió a los habitantes de Fortaleza que "no hay motivo para el pánico o el temor" y señaló que "son eventos aislados, acciones planeadas que, en algunos casos, con el trabajo de Inteligencia, logramos evitar y no son noticia". "En este caso, lamentablemente, no conseguimos evitarlo", dijo.

Fortaleza es uno de los principales centros turísticos de Brasil durante enero. El año pasado, según los datos oficiales, en el estado de Ceará, donde se encuentra Fortaleaza, hubo más de cinco mil homicidios, un 50 por ciento más que las cifras registradas en 2016.

De acuerdo con el gobernador del estado, Camilo Santana, más del 80 por ciento de los asesinatos en Ceará están relacionados a conflictos entre bandas rivales en guerra por el comercio de drogas.