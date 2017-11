Los cinco rosarinos que murieron en el atentado terrorista de Nueva York iban junto a sus otros cinco amigos argentinos que habían llegado al país del norte para celebrar los 30 años desde que se egresaron. Estos últimos, sobrevivieron de milagro y quedaron en “estado de shock”.

Según contaron los sobrevivientes, el grupo se desplazaba en conjunto por la ciclovía de la West side Highway, en el bajo Manhattan, cerca del memorial del atentado del 11 de septiembre. Circulaban en filas de dos.

Apenas pasadas las 3 de la tarde, vieron aparecer la camioneta a toda velocidad. Los que estaban cerca de la calle fueron atropellados y fallecieron, mientras los que estaban del lado de adentro cayeron al pasto sin sufrir mayores daños. Uno de ellos resultó herido pero se encuentra fuera de peligro.

Los sobrevivientes no supieron enseguida qué pasó con sus amigos. "Estaban en estado de shock, no podían reaccionar al principio, tenían la sensación que los que no estaban con ellos podían estar grave o muertos. No tenían la certeza, porque todo transcurrió muy rápido", contó el cónsul argentino en Nueva York, Mateo Estremé.

Una vez en el consulado se fueron enterando y los sobrevivientes ayudaron a dar la triste noticia a las familias de los fallecidos. "A pesar del dolor, se notó la entereza y la amistad entre ellos", agregó el cónsul.

Las víctimas fatales son Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi. Todos tenían entre 48 y 49 años.

Fuente: La Nación y Clarín