Al menos 39 personas murieron hoy y 29 resultaron heridas en un incendio en un centro de detención de migrantes en la norteña ciudad mexicana de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, informó el Gobierno de México. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, dijo que el incendio comenzó poco después de las 22 de ayer en una instalación del INM en una zona de Ciudad Juárez cercana la frontera.



En el centro había 68 personas mayores de edad originarias de Centroamérica y Sudamérica, dijo la nota, publicada en Twitter, sin dar más precisiones. De los 29 heridos, había algunos cuyo estado era "grave", informó el comunicado.



El INM dijo que interpuso una denuncia ante las autoridades competentes para que se investigue el origen del incendio "y se proceda en consecuencia".



El estado de Chihuahua, donde queda Ciudad Juárez, dijo en un comunicado que el incendio en la instalación del INM ocurrió luego de que autoridades detuvieran a 71 migrantes que vagaban por las calles.



Camiones de bomberos y decenas de ambulancias llegaron anoche al lugar, que hoy permanecía custodiado por militares y guardias nacionales.



Bomberos y rescatistas colocaron varios cuerpos cubiertos con mantas color plata en la zona del estacionamiento del centro, localizado cerca de la frontera con Estados Unidos, según imágenes de canales de televisión mexicanos.



Vinagly, una venezolana, gritaba desesperada al exterior del centro migratorio, adonde fue llevado su esposo, de 27 años, tras ser detenido en una redada pese a que, aseguró, tenía documentos para permanecer en México, informó la agencia de noticias AFP. La mujer dijo que su marido resultó afectado por el incendio, pero desconoce su estado de salud.



"Se lo llevaron en una ambulancia. Ellos (oficiales migratorios) no te dicen nada, se te puede morir un familiar y no te dicen 'esta muerto'", reclamó la mujer con voz quebrada.



Un rescatista que pidió no ser identificado por no estar autorizado a declarar explicó que en el lugar se encontraban unos 70 migrantes, en su mayoría venezolanos. El incendio se desató poco antes de la medianoche, lo que provocó la movilizaciones de bomberos y de decenas de ambulancias.



Ciudad Juárez, vecina de El Paso, Texas, es una de las localidades fronterizas donde permanecen varados numerosos extranjeros sin papeles que buscan cruzar a Estados Unidos para pedir refugio.



Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que, desde 2014, unos 7.661 migrantes fallecieron o desaparecieron en el trayecto hacia Estados Unidos. Otras 988 perecieron en accidentes o por viajar en condiciones infrahumanas.



El presidente estadounidense, Joe Biden, propuso en febrero pasado nuevas restricciones al asilo de migrantes que lleguen por la frontera con México, y que los obligarían a solicitarlo en países por los que transitan o mediante las citas en línea.



Estas medidas se anuncian en momentos en que el mandatario demócrata es acusado por la oposición republicana de haber perdido el control de la frontera, con más de 4,5 millones de personas sin papeles interceptadas en esa región desde que asumió el cargo.