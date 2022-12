Ciudadanos que rechazan la detención del gobernador de Santa Cruz y líder de la oposición boliviana Luis Fernando Camacho (derecha) en la causa por el golpe de Estado de 2019 intentaron anoche tomar el Comando de la Policía de esa ciudad rica del este del país y fueron reprimidos por las fuerzas del orden, que detuvieron a unos 20 manifestantes, dijo la prensa local, mientras no hubo reporte oficial de la Policía.



Camacho quedó recluido ayer de madrugada en una cárcel de La Paz luego de que un tribunal ordenara su detención preventiva por cuatro meses, decisión que no pudo ser luego contrariada en una apelación que la justicia misma rechazó, lo que impulsó a sus seguidores a redoblar anoche distintos actos de violencia que ha habían impulsado desde el miércoles, cuando el gobernador fue aprehendido en el marco de la causa que investiga el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales.



Según narra hoy el diario cruceño El Deber, ayer "cuando la tarde se apagaba, la gente se concentró a los pies del Cristo Redentor con la idea de llegar hasta el Comando de la Policía, que está a solo metros del monumento. Una publicación en una página no oficial que suplanta a la Unión Juvenil Cruceñista así lo alentaba".



"Fue en esos momentos cuando la chispa de la violencia se prendió. Los efectivos de la Policía no dejaron pasar al tumulto de personas que exigían la liberación de la autoridad cruceña. Con agentes químicos y perdigones, los uniformados impedían el paso de los jóvenes, entre los que se encontraban integrantes de la Unión Juvenil y personas que llegaron en motocicletas para sumarse a la refriega", avanzó el relato de El Deber.



El medio refirió que hubo quema de llantas y los efectos de los gases lacrimógenos se propagaron a las calles aledañas al monumento y "se escuchaban gritos desesperados de personas afectadas por los agentes químicos que se mezclaba con las expresiones de furia de la gente acrecentada por la desmedida actuación policial".



Hasta la medianoche las personas arrestadas superaba la veintena, según las imágenes que emitieron los medios, pero no existe un informe oficial, añadió el reporte.



"Producto de la violencia un periodista fue herido a quemarropa por la policía. Se trata de José Enrique Tarqui, camarógrafo de Periodismo Somos Todos. El comunicador denunció este hecho en las redes sociales. De su cuerpo, personal médico extrajo cinco balines", añade el informe.