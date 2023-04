Tres alumnos resultaron heridos hoy en un ataque perpetrado por un estudiante de 13 años en una escuela de Brasil, la segunda agresión de este tipo en 24 horas y casi una semana después de que un individuo matara a cuatro niños en una guardería.



Un alumno de la escuela estatal Doutor Marco Aurélio de Santa Tereza, en el norte del estado central de Goiás, arrojó un petardo en un aula, esperó a que sus compañeros salieran al pasillo por el estruendo y comenzó a arremeter contra ellos con un cuchillo, informó la agencia AFP.



Hirió a tres estudiantes, que están "fuera de peligro", según la policía, que no detalló la edad de las víctimas.



El atacante persiguió luego a una profesora, que se encerró en un aula. Finalmente, el agresor fue reducido por un trabajador de limpieza y entregado a las autoridades.



"El alumno que promovió el ataque no tiene historial de violencia", informó la policía, citada por la agencia



En la casa del menor, que responderá por el delito de tres intentos de homicidio, la policía encontró "materiales y anotaciones que demostraban que estaba planificando" el ataque hacía tiempo, dijo el delegado de la policía Stanislao Montserrat.



El Gobierno amenazó con denunciar y aplicar sanciones a empresas de redes sociales que no tengan una política de retiro de contenidos de apología de la violencia escolar y amenazas de masacres en escuelas, en el marco de una ola de mensajes aparecidas en Internet sobre ataques contra centros educativos tras una reciente matanza en un colegio del sur de Brasil.



La advertencia del ministro de Justicia, Flávio Dino, estuvo dirigida sobre todo a la red social estadounidense Twitter, en el marco de la ola de amenazas que se registran en redes sociales luego de que Luiz Lima, de 25 años, sospechado de filiación neonazi, matara a cuatro niños con un hacha el miércoles pasado en un jardín de infantes de Blumenau, Santa Catarina.



Ayer lunes, un alumno de 13 años una escuela religiosa evangelista privada de Manaos, en el norteño estado de Amazonas, hirió con un cuchillo a dos compañeras y una profesora.



Según la prensa local, en el barrio de Pérus, en la zona norte de la ciudad de San Pablo, un alumno fue descubierto con un cuchillo que llevó a la escuela con intención de cometer una masacre.



Lo mismo ocurrió en una escuela pública de Poços das Caldas, una comarca serrana del interior del estado de Minas Gerais.



El efecto dominó que generó la masacre del jardín de infantes de Blumenau explotó en las redes sociales, motivo por el cual Dino convocó a representantes de empresas de redes sociales en Brasil: Meta, Kwai, TikTok, Twitter, YouTube, Google y WhatsApp.



"Estamos viendo que se instala el pánico dentro de las escuelas y las familias y aún no hemos identificado la proporcionalidad de la reacción de las plataformas con esta epidemia de violencia que amenaza en este momento a nuestras escuelas", dijo a periodistas Dino tras reunirse el lunes con representantes de las redes.



Dino afirmó que advirtió a los representantes de las empresas, todas extranjeras, que si no retiran el contenido que amenace la vida de los niños serán procesadas.



"Dejé en claro en la reunión que si no se hace caso a la notificación, tomaremos acciones policiales y legales contra las plataformas. Obviamente, no queremos eso. Queremos que las plataformas nos ayuden", aseguró.



El Ministerio de Justicia identificó 511 perfiles con difusión de contenidos violentos contra las escuelas, los días 8 y 9 de abril, solo en Twitter.



Según la agencia de noticias estatal Agencia Brasil, el Laboratorio de Operaciones Cibernéticas (Ciberlab), del Ministerio de Justicia, registró una gran circulación, en Brasil y en el exterior, de mensajes sobre actos de violencia el 20 de abril.



Dino descartó el riesgo de ataques en esa fecha y que el caso está bajo seguimiento digital.



"No hay razón, en este momento, para entrar en pánico. Lo que existe es la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales y el comportamiento de las plataformas tecnológicas es determinante para que podamos tener una prevención general", dijo.



El 20 de abril de 1999 tuvo lugar la masacre de Columbine High School en Colorado, Estados Unidos, con 15 muertos a causa de un tiroteo perpetrado por dos alumnos. Es uno de los tiroteos masivos más famosos de Estados Unidos.



Tras la masacre de Blumenau, el ministro Dino lanzó una serie de medidas para investigar el trabajo de células neonazis que trabajan con personas en edad escolar.



El gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello, aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, anunció que en el segundo semestre del año destinará más de 1.000 policías para ubicarse dentro las escuelas que dependan del estado.