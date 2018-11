La Unión Europea (UE) junto a los líderes de los 27 países miembros dieron ayer su respaldo, en Bruselas, al acuerdo que propuso el Reino Unido para abandonar el bloque comunitario, así como a la Declaración Política sobre las relaciones futuras de las partes, tras casi dos años de intensas negociaciones desatadas por el referéndum británico de 2016.



"Es el único y mejor acuerdo posible", anunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, después de una cumbre especial en Bruselas, en la que, además, todas las partes advirtieron que no reabrirán las negociaciones si el Parlamento británico rechaza el texto votado ayer en la capital belga y sede del bloque europeo.



El acuerdo por el Brexit llegó luego de que el sábado pasado España levantara su amenaza de veto y aceptara el compromiso de Reino Unido de Gran Bretaña y de la UE de que nunca firmarán un texto que incluya la definición de la soberanía de Gibraltar, un enclave británico en el sur de España, en la ribera mediterránea frente a la costa marroquí, que es reclamado por Madrid.



Tras una breve reunión en la que los líderes respaldaron el acuerdo consensuado con el Reino Unido hace dos semanas, la primera ministra británica, Theresa May, también calificó el texto final como "el mejor acuerdo disponible" y advirtió al Parlamento de su país que, si no lo aprueba, habrá "más división e incertidumbre".



"Logramos el mejor acuerdo posible, como se ha reiterado hoy (por ayer), es el mejor acuerdo disponible y es un buen acuerdo para Reino Unido", aseguró May en una rueda de prensa en Bruselas y prometió que su país "seguirá manteniendo una buena y estrecha colaboración" con Europa. "Nos vamos de la Unión Europea pero no de Europa", concluyó la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May. Fuente: Télam