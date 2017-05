Los audios de la grabación autorizada por la justicia al presidente Michel Temer en su diálogo con el delator Joesley Batista, dueño del gigante frigorífico JBS, indica que el jefe del Estado fue informado que un fiscal había sido corrompido para pasarle datos secretos a los investigados en la Operación Lava Jato.

El Supremo Tribunal Federal (STF) divulgó esta noche los audios del escándalo en los cuales Temer muestra aceptación al hecho de que Batista le pague dinero al ex diputado Eduardo Cunha, su ex aliado hoy preso por recibir en cuentas en Suiza cinco millones de dólares producto de coimas de Petrobras. ‘Hay que seguir haciendo eso‘, le responde Temer, según captó el micrófono que en la solapa llevaba Batista, en la visita que después de las 22 horas hizo en marzo al Palacio de Jaburu, la residencia oficial de la Vicepresidencia de Brasil.‘Logré poner un fiscal dentro del equipo de investigaciones que me está dando información; me estoy defendiendo‘, le dice Batista a Temer, que responde: ‘Claro‘.

El juez de la corte suprema Edson Fachin abrió una investigación por obstrucción de la justicia.La delación premiada del confeso corruptor Batista está comenzando a aparecer y aparentemente puede afectar a los últimos gobiernos.Un fiscal, Angelo Goulart, fue detenido hoy por ser corrompido por la empresa JBS.

En la grabación, Batista dice que el fiscal se infiltró en la Operación Lava Jato que dirige el juez Sérgio Moro desde la ciudad de Curitiba.Temer dijo que no renunció al cargo porque quería tener acceso a los diálogos grabados.

A continuación, la transcripción de un pasaje del diálogo entre el empresario y el presidente.

Joesley Batista: Quería escucharlo un poco, presidente. Cómo está en toda esta situación; Eduardo [Cunha], no sé, el Lava Jato.

Michel Temer: Eduardo decidió fustigarme. Vio que... No tengo nada que ver con la defensa. El Moro rechazó 21 preguntas suyas, yo no tengo nada que ver son su defensa. Yo no hice nada [inaudible].

Joesley: Yo quería decirlo. Dentro de lo posible, hice lo máximo que se pudo ahí, liquidé todo lo que tenía algún delito, de aquí para allí se liquidó todo. Y él subió firme y ya estaba ahí, vino, cobró, tal, tal, tal. Aceleré el paso y saqué de la fila. El único compañero suyo que está aquí, porque Geddel estaba [inaudible] Geddel es el que estaba siempre ahí, pero con Geddel perdí el contacto, porque está investigado y no lo puedo encontrar. [...] Lo que más [...] El negocio de las fugas, [inaudible]. Estoy ahí defendiéndome. Es que yo, lo que más o menos conseguí hacer hasta ahora. Ahora estoy bien con Eduardo...

Temer: Tiene que mantener eso, ¿vio?

Joesley: Todos los meses. También estoy asegurando las puntas, estoy yendo. Este proceso, estoy medio envuelto en el proceso. [...] Está bajo investigación. No tengo denuncia todavía. Entonces, aquí di cuenta, por un lado, del juez. Entonces me aseguré del otro lado, del juez sustituto, que es un tipo que quedó...

Temer: Se está asegurando con los dos.

Joesley: Claro, estoy asegurándome con los dos. Entonces conseguí dentro de la "força tarefa" que también me está dando información. Y ahí es donde estoy para cambiar al procurador. Si es así, tiene un lado bueno y un lado malo.