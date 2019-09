Un barco comercial de buceo se hundió tras incendiarse cerca de la isla de Santa Cruz, en el sur de California, y hay al menos 25 muertos y 9 desaparecidos, según confirmó Matthew Kroll, capitán de la Guardia Costera.

La embarcación, llamada Conception, está hundida a unos 18 metros de la orilla. Allí viajaban 39 personas, seis de ellos, tripulantes. "Nuestros esfuerzos seguirán toda la noche y hasta mañana (martes) por la mañana. Pero creo que tenemos que prepararnos para lo peor", declaró Monica Rochester, capitana de la Guardia Costera.

En un primer momento, los rescatistas recuperaron cuatro cuerpos a unos 145 kilómetros de la Isla Santa Cruz, y más tarde en el día sacaron los cadáveres de otras 16 víctimas. Además descubrieron otros cinco, que no pudieron ser recuperados por las condiciones poco seguras.

"Debemos estar preparados para el peor desenlace", advirtió la capitana de la Guardia Costera, Monica Rochester, en una conferencia de prensa.

El fuego se originó a bordo del velero Conception alrededor de las 03:00 frente a la Isla Santa Cruz, parte de una serie de islotes que forman el Parque Nacional Channel Islands en el Pacífico.

Rochester agregó que cinco miembros de la tripulación, que estaban despiertos cuando se desató el incendio, pudieron saltar al agua y fueron recogidos por otra embarcación, The Grape Escape.

Sus dueños, Bob y Shirley Hansen, narraron a The New York Times lo sucedido. "Estaba totalmente devorado por las llamas, de proa a popa", dijo Bob Hansen, que calculaba que estaba a no más de 90 metros (100 yardas) de su navío. Y agrego: "Había explosiones. Era horrendo".

Aaron Bemis, jefe de la Guardia Costera, dijo: "No sabemos de la existencia de sobrevivientes". Además, contó que el siniestro se produjo a las 3.14 (hora local). Los pasajeros dormían y fueron envueltos por el fuego.

A bordo de la nave Conception, todo el pasaje disfrutaba de un crucero de tres días para hacer buceo y ayer debían emprender el regreso.