Al menos seis personas murieron y más de 20 resultaron heridas en sendos tiroteos ocurridos en los estados Tennessee y Pensilvania, Estados Unidos, informaron hoy fuentes policiales.



Tres personas fallecieron y más de una docena quedó herida tras desatarse anoche una serie de disparos en un club nocturno de Chattanooga, Tennessee.



El hecho se agravó por la desesperada fuga del lugar de parroquianos a bordo de vehículos que atropellaron a transeúntes.



"Podemos confirmar 14 víctimas de disparos y otras tres que fueron golpeadas por vehículos que intentaban huir de la escena", dijo a periodistas la jefa de policía de Chattanooga, Celeste Murphy.



"Se confirmaron tres muertes, dos de las cuales están relacionadas con heridas de bala y una con lesiones sufridas tras golpes de un vehículo", agregó Murphy, según la agencia de noticias AFP.



El incidente se produjo solo una semana después de que seis personas resultaran heridas en otro tiroteo en la ciudad.



La policía cree que se trata de un incidente aislado no premeditado, según la agencia ANSA.



Murphy dijo que entre los heridos había al menos un menor y que varias víctimas permanecían en estado crítico.



Señaló que "definitivamente hubo más de un tirador" involucrado en el incidente, que tuvo lugar cerca del restaurante Mary's Bar and Grill, ubicado en el centro de Chattanooga, una ciudad de 180.000 habitantes.



El hecho se produjo apenas horas después de que otro tiroteo masivo en Filadelfia, Pensilvania, dejara tres muertos y 11 heridos.



La policía informó que hombres armados abrieron fuego en una abarrotada calle de Filadelfia.



"Sabemos que 14 personas recibieron disparos y fueron trasladadas a hospitales", informó el inspector de policía de Filadelfia, D. F. Pace.



"Tres de esas personas, dos hombres y una mujer, fueron declarados muertos tras llegar a los hospitales con múltiples heridas de bala", añadió.



Pace dijo que agentes presentes en el lugar "observaron a varios tiradores activos abriendo fuego contra la gente" en la zona de South Street de Filadelfia.



Destacó que "numerosos" agentes se encontraban ya allí cuando se escucharon los primeros disparos.



Pace sostuvo que esa vigilancia es común para esa zona en las noches de fin de semana de verano.



Un agente disparó contra uno de los tiradores, que soltó su arma y huyó, aunque no estaba claro si fue alcanzado, agregó.



El funcionario señaló que se encontraron en el lugar dos armas semiautomáticas y un cargador de alta capacidad.



Hasta este mediodía nadie había sido detenido por ninguno de los dos casos.



Desde el tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas, el 24 de mayo, que dejó 21 muertos, se registraron más de dos docenas de ataques con múltiples víctimas en Estados Unidos, según el centro Gun Violence Archive.



En Estados Unidos, 393 millones de armas -más que la población- estaban en circulación en 2020.



El presidente Joe Biden, pidió el jueves al Congreso que encuentre una forma de prohibir la venta a particulares de fusiles de asalto o al menos elevar de 18 a 21 años la edad para comprarlas.