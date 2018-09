Tras casi tres días de operaciones en el área de búsqueda PAPA 1, la zona sobre la que recomendaron rastrillar EEUU y Gran Bretaña, la empresa Ocean Infinity informó en su último parte el hallazgo de un objeto de unos 55 metros de largo, que será analizado por las autoridades que viajan a bordo del barco noruego Seabed Constructor.



Lo mismo ratificaron los familiares de los tripulantes del desaparecido submarino ARA San Juan, que también viajan a bordo del buque como fiscales del operativo, y que al finalizar cada día emiten un comunicado con las novedades del caso. Sin embargo, se mostraron cautos ya que podría tratarse de una "formación geológica".



Fuentes de la Armada dejaron trascender que "no creen que se trate" de la nave argentina. Y que todavía no cuentan con información precisa suministrada por la firma que busca al submarino en el Sur como para elaborar una conclusión o comunicar algo de manera oficial.



A su vez, se encontró otro barco a 300 metros de profundidad. Los técnicos de Ocean Infinity ya descartaron que se trata del submarino ya que la unidad tiene 29 metros de largo, aunque de cualquier forma se verificará, ya que ese fue el acuerdo con los familiares del ARA San Juan: no descartar ningún punto hasta tener pruebas concretas de que no se trata de la unidad naval que llevaba 44 tripulantes.