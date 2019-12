Moneda de cambio. La imposición o suba de aranceles es el as de espadas de Trump para presionar por mejoras comerciales en el mundo, más en esta etapa de campaña electoral donde corre de atrás en busca de su reelección.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que restablecerá aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Brasil y Argentina, sorprendiendo a las autoridades de ambos países sudamericanos, que buscaban explicaciones por la medida que impactará en el empleo.

Las acciones de los mercados emergentes y el peso mexicano, altamente sensible al comercio, cayeron a mínimos de sesión tras el anuncio de Trump, que fue comunicado en un tuit que no aportó más detalles sobre las medidas previstas.

"Brasil y Argentina han efectuado una masiva devaluación de sus monedas, lo que no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con efecto inmediato, restableceré los aranceles sobre todo el acero y aluminio enviado a Estados Unidos desde esos países", tuiteó Trump en las primeras horas del día.

El mensaje causó sorpresa en las dos principales economías de Sudamérica, cuyas monedas registraron fuertes caídas frente al dólar en los últimos meses. Estados Unidos había eximido a los dos países de pagar impuestos adicionales a las importaciones de acero y aluminio -más un cupo de embarques libres de arancel- en marzo del 2018, en momentos en que escalaba el conflicto comercial con China que hoy en día aún continúa.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que no cree que la decisión sea una represalia. No obstante, también mostró su esperanza de que Trump muestre compasión por la economía brasileña, dependiente de las materias primas.

"Voy a conversar con él para que no nos penalice con una sobretasa", señaló. Mientras, el ministro de Producción de Argentina, Dante Sica, dijo que no esperaban la decisión del Gobierno estadounidense. "No hubo ninguna señal de que iba a haber un cambio en las condiciones comerciales", sostuvo Sica, agregando que había pedido conversar con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.

"El Gobierno inició las gestiones con EEUU para obtener mayores detalles sobre la medida", informó el ministro de Producción, Dante Sica, a través de un comunicado.

Según el presidente, "la Reserva Federal debería actuar de manera que esos países, de los cuales hay muchos, no sigan sacando ventaja de nuestro dólar fuerte devaluando aún más sus monedas".

Las manipulaciones monetarias, según Trump, "hacen muy difícil que nuestros fabricantes y granjeros puedan exportar sus bienes". "¡Reserva Federal: bajen los intereses y aflojen (la política monetaria)!, añadió el presidente.

"Los mercados (financieros) de EEUU han subido hasta el 21% desde el anuncio de aranceles el 1 de marzo de 2018", afirmó el presidente. "Y EEUU está colectando cantidades enormes de dinero y está dándoselo a nuestros agricultores contra quienes China apuntó (sus aranceles)".

En 2018, el presidente Mauricio Macri habló en su momento con Trump para pedir que Argentina sea exceptuada de los gravámenes. Entre las exportaciones siderúrgicas de mayor valor agregado que venían sin arancel están los tubos de acero sin costura con rosca para la industria petrolera, elaborados por Tenaris-Siderca y Aluar.

El especialista Marcelo Elizondo afirmó que "Trump utiliza los aranceles para obligar a sentarse a negociar a los demás. En el caso de la Argentina hay una nueva administración y sabemos que ha habido unos primeros diálogos no oficiales con el enviado de Trump para reunirse con (el presidente electo) Alberto Fernández en México, y después de eso no ocurrió mucho más". El especialista ve en EEUU una intención de "alinear convergencias de intereses".

- Las gestiones del Gobierno

Tanto el ministro de Producción, Dante Sica, como su colega de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, "solicitaron entrevistas con sus pares de Estados Unidos", para conocer los alcances de la medida, explicó un comunicado.

Además, "el Gobierno está trabajando en conjunto con la Embajada argentina en los Estados Unidos para conocer los detalles sobre cómo se llevará a cabo la restauración de los aranceles".

En tanto, funcionarios del área de Producción "están avanzando en gestiones con el Gobierno brasileño para definir una posición y acciones conjuntas", al tiempo que "se contactó a los referentes del sector privado para trabajar sobre el impacto que podría ocasionar en sus exportaciones". El año pasado, las exportaciones argentinas de acero y aluminio a Estados Unidos alcanzaron los U$S 700 millones.

> Cámara del Acero: alerta por empleos

La Cámara Argentina del Acero advirtió ayer sobre el impacto en el empleo industrial que tendrá la eventual implementación del anuncio de imposición de aranceles por parte del Gobierno de los Estados Unidos a las exportaciones de acero de Argentina.

Ante esta situación, la entidad solicitó al Estado argentino que "arbitre los medios necesarios para revertir la medida anunciada", la cual perjudicaría a la producción siderúrgica argentina y al empleo local y solicitó que el tema sea abordado junto a Brasil en la próxima Cumbre de Presidentes del Mercosur.

La Cámara manifestó la "fuerte preocupación de la siderurgia argentina" ante la publicación en redes sociales por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de su decisión de modificar las condiciones actuales de comercio imponiendo aranceles a las exportaciones de acero de Argentina y Brasil, en el marco de la Sección 232.

En mayo de 2018, la Argentina había logrado un cupo de exportaciones de 180.000 toneladas anuales de productos de acero argentino, principalmente productos tubulares de alto valor agregado. Desde entonces, la siderurgia argentina viene cumpliendo el cupo acordado, de acuerdo a las condiciones establecidas por el Gobierno de los Estados Unidos.

"Este anuncio, sumado al freno de la actividad en Vaca Muerta y a la caída general en el nivel de actividad industrial del mercado interno, ponen en riesgo los niveles actuales de empleo siderúrgico de calidad y de alto nivel de capacitación, y disminuye la fuerte generación de divisas que el sector aporta", argumentó. La entidad recordó que las exportaciones siderúrgicas ya se encuentran afectadas por la eliminación de los reintegros de exportación.

En los mercados argentinos, las acciones de la productora de aluminio Aluar se desplomaron ayer. Los papeles de Aluar cayeron un 11,93%, luego de una apertura con fuerte derrumbe.

"Pega muy fuerte la absoluta inoperancia que hemos tenido en una serie de manejos de cómo llevar el tema de la relación comercial internacional", dijo el presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, en diálogo con medios nacionales.