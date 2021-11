La explosión de un vehículo frente al Hospital de Mujeres, en Liverpool, dejó hoy al menos un muerto y un herido, y la policía antiterrorista del Reino Unido informó que detuvo a tres hombres por el caso.



La explosión, cuyas circunstancias todavía no están claras, se produjo esta mañana.



La policía antiterrorista del noroeste de Inglaterra, a cargo de la investigación, precisó que "el pasajero del coche -un hombre- fue declarado muerto en el lugar y todavía no fue identificado formalmente".



"El conductor -también un hombre- resultó herido y sigue hospitalizado en estado estable", agregó, según la agencia de noticias AFP.



Más tarde, la policía reportó en Twitter que "tres hombres -de 29, 26 y 21 años- fueron detenidos en la zona de Kensington, en Liverpool, y arrestados en virtud de la ley de terrorismo".



Más temprano, la policía local reveló que había recibido una alerta hacia las 11 y afirmó que intervino rápidamente.



"Lamentablemente, podemos confirmar que una persona murió y otra fue trasladada al hospital, donde está siendo tratada por sus heridas, que afortunadamente no ponen en peligro su vida", dijo la jefa de la Policía, Serena Kennedy, en un comunicado.



"Aún se está trabajando para establecer lo que sucedió", agregó Kennedy.



"Mantenemos la mente abierta en cuanto a qué causó la explosión, pero dada la forma en que sucedió, por precaución, la Policía Antiterrorista está liderando la investigación con el apoyo de la Policía de Merseyside", precisó la jefa de la Policía.



En tanto, el primer ministro Boris Johnson expresó su apoyo "a todas las personas afectadas por el terrible incidente en Liverpool". "Quiero agradecer a los servicios de urgencia su rapidez de intervención y su profesionalismo, y a la policía su trabajo de investigación en curso", tuiteó el mandatario.



La zona fue acordonada por los servicios de seguridad y se cortó el tráfico cerca de donde se produjo la explosión. Según imágenes publicadas en los medios locales, se veía una espesa humareda gris cerca del hospital.

