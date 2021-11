Nota de TN

Kandice Barber, una docente de 35 años, deberá cumplir una pena de más de seis años de prisión, tras haber seducido y abusado sexualmente de un alumno de tan 15 años. La mujer, casada y con tres hijos, logró su cometido tras contactar al estudiante a través de su cuenta de Snapchat.

La historia inició el 27 de septiembre de 2018, cuando la mujer empezó con un constante acoso sexual contra el adolescente, que según el fiscal Richard Milne, notó “algo raro” tras el primer contacto que tuvieron ambos mediante Snapchat. Luego, se desencadenó una catarata de mensajes que, al tiempo, se “volvieron sexuales”, indicaron las autoridades.

Barber era una docente suplente en la Escuela Princes Risborough en Buckinghamshire, Reino Unido, que fue despedida de la institución cuando una de las fotos eróticas que le enviaba al alumno se viralizaron entre la comunidad escolar. Igualmente, poco antes, existieron decenas de mensajes en los que la profesora hacía preguntas subidas de tono y le decía cuando se iba a bañar.

Los mensajes se tornaron cada vez más explícitos e incluso ella le escribió: “Cuando estemos en clase, vamos a ver si nos ponemos lo más calientes posible sin que los demás se enteren”.

En octubre de 2018, la docente consumó el abuso. Recogió al niño en su auto y lo llevó hasta un área “privada”. La investigación reveló que antes la mujer había buscado en Google: “buenas áreas aisladas”. El acoso no terminó. La mujer continuó enviándole mensajes y la historia llegó a la comunidad escolar.

El director entrevistó al alumno pero el joven negó todo. Igualmente la evidencia fue tal, que tras el despido de la maestra, la causa fue judicializada.

En 2019, Barber fue arrestada. Y, al momento de prestar declaración, la víctima se quebró: “Mentí porque ella me había dicho que podía estar embarazada de un hijo mío y entré en pánico. Les mentí a casi todos menos a mis amigos”. Además, agregó: “Ella dijo que si yo la delataba, básicamente, me iba a derribar con ella. Yo estaba sorprendido: ‘¿me vas a acusar de violación?’, le pregunté. Obviamente me enojé y no hablé con ella después de eso”.

Finalmente, la maestra fue sentenciada a seis años y dos meses de prisión.