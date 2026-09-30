Alarma en un vuelo rumbo a Israel: emitió señales de emergencia y terminó aterrizando en Arabia Saudita

Un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv tuvo que desviarse este miércoles y realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita , luego de emitir señales de auxilio que activaron los protocolos de seguridad israelíes y generaron inicialmente preocupación por un posible secuestro. Todos los pasajeros se encuentran a salvo, según informó la aerolínea.

El vuelo FZ1073 , operado con un Boeing 737, se dirigía al aeropuerto Ben Gurion, en Israel. De acuerdo con los registros públicos de seguimiento aéreo, la aeronave transmitió una señal correspondiente a una emergencia general y posteriormente apareció durante algunos minutos otra alerta asociada a una posible interferencia ilícita.

La situación provocó una rápida reacción de las autoridades israelíes, que llegaron a desplegar aviones de combate ante el temor de que pudiera tratarse de una amenaza contra la aeronave. Sin embargo, fuentes de seguridad citadas por medios israelíes indicaron posteriormente que el episodio no habría sido un secuestro .

Según funcionarios israelíes citados por Reuters y Associated Press, el incidente habría comenzado con una disputa entre los dos pilotos dentro de la cabina . La versión todavía es materia de investigación y Flydubai no confirmó oficialmente qué ocurrió en el interior del avión.

INCIDENTE EN UN VUELO DE FLYDUBAI Las autoridades israelíes investigan como un posible ataque terrorista el grave incidente ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que viajaba de Dubái a Tel Aviv. Según los primeros testimonios difundidos por medios israelíes, el… pic.twitter.com/4RgJHzuCF6

Los datos de vuelo mostraron además una maniobra que generó preocupación: el avión descendió rápidamente desde unos 33.000 pies hasta 17.000 pies en aproximadamente un minuto , antes de realizar movimientos irregulares cerca de la frontera con Jordania y continuar hacia Arabia Saudita.

El avión terminó aterrizando en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde fue rodeado por efectivos de seguridad. La aeronave transportaba aproximadamente 150 pasajeros, muchos de ellos ciudadanos israelíes. No se informaron heridos.

Algunos pasajeros relataron haber escuchado gritos provenientes de la parte delantera del avión y haber advertido el descenso brusco de la aeronave. Esos testimonios forman parte de la información que ahora es analizada para determinar exactamente qué ocurrió durante el vuelo.

Desde Flydubai confirmaron que el vuelo sufrió un “incidente durante el trayecto” y señalaron que la compañía está trabajando junto con las autoridades para establecer las circunstancias del episodio. La aerolínea aseguró que los pasajeros están a salvo y que brindará nueva información cuando haya datos confirmados.

El caso generó especial atención debido a que el avión terminó en Arabia Saudita, un país que no mantiene relaciones diplomáticas formales con Israel. La ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, sin embargo, es utilizada por vuelos comerciales desde la normalización de las relaciones entre ambos países en 2020.