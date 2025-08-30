Asesinaron a tiros al expresidente del Parlamento de Ucrania: buscan el atacante El diputado Andrii Parubii era uno de los políticos más reconocidos del país. Lo mataron en Leópolis, en el oeste del país. El asesino estaba vestido de repartidor.

El diputado ucraniano Andrii Parubii, expresidente del Parlamento, fue asesinado a tiros este sábado en Leópolis, en el oeste del país, indicaron las autoridades.

La policía ucraniana reportó que “una personalidad pública y política y bastante conocida” había muerto “a causa de sus heridas”. El crimen ocurrió alrededor del mediodía en el distrito de Sykhiv.

El presidente, Volodimir Zelenski, precisó después que se trataba de Andrii Parubii, de 54 años y quien fue presidente del Parlamento ucraniano entre 2016 y 2019.

Zelenski lamentó un “horrible asesinato”, y prometió una investigación para esclarecer las circunstancias y los motivos por los que fue disparado.

“El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko; y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv (Leópolis). Andriy Parubiy fue asesinado. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos”, escribió Zelenski en su cuenta en la red social X.

“En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios”, completó.

El momento del crimen: el asesino iba vestido de repartidor

El crimen quedó registrado por una cámara de seguridad. En el video se ve a Parubii caminar por la calle, vestido con ropa deportiva y con un bolso en la mano, cuando un hombre vestido de repartidor y que llevaba una mochila térmica se le acercó por detrás y le disparó antes de darse a la fuga en una bicicleta eléctrica.

Según la prensa ucraniana, Parubii recibió cinco impactos, aunque en el lugar la policía halló siete casquillos.

Las autoridades indicaron que están buscando al autor del ataque.

Una figura de las protestas del Maidán

Parubii había participado en los movimientos proeuropeos en Ucrania, primero en la “Revolución Naranja” de 2004 y luego en la de Maidán en 2014.

Entonces actuó como comandante de la “Autodefensa de Maidán”, una fuerza de seguridad improvisada que protegía a los manifestantes de las tropas del Ministerio del Interior, controladas por el entonces presidente Viktor Yanukovych, recordó el Kyiv Post.

El político fue, entre febrero y agosto de 2014, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Su papel en ese cargo durante la ocupación ilegal de Crimea y la ofensiva de los prorrusos en el Donbás lo volvió un objetivo usual de la desinformación rusa.

Ruslan Stefanchuk, el actual presidente del Parlamento, calificó a Parubii de “defensor constante del Estado ucraniano”.

“En nombre de la Verjovna Rada de Ucrania, expreso mis condolencias a la familia y amigos de Andrii”, declaró Stefanchuk en un comunicado público. A Parubii le sobreviven su esposa y su hija.