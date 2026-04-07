Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas e Irán acordó abrir el estrecho de Ormuz

Luego de frenéticas negociaciones diplomáticas contra reloj para evitar una catástrofe de dimensiones desconocidas en la guerra en Medio Oriente , Donald Trump aceptó extender por dos semanas el plazo del ultimátum que le había impuesto a Irán para llegar a un acuerdo que reabriera el estrecho de Ormuz , incluso luego de que esta mañana el presidente amenazara con la muerte de “una civilización entera” en la mañana del martes.

Estados Unidos e Irán analizan la propuesta de Pakistán para un alto el fuego de dos semanas

En un mensaje difundido en redes sociales, Trump, anunció que acordó suspender por dos semanas los ataques contra Irán, tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán , Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de ese país, Asim Munir.

Según explicó, l a decisión está sujeta a que Irán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz. “He decidido suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. Este será un alto el fuego de doble vía”, señaló.

Trump sostuvo que la medida se basa en que Estados Unidos ya ha “cumplido y superado todos los objetivos militares” y que las negociaciones avanzan hacia un acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán y en Medio Oriente.

El mandatario agregó que su gobierno recibió una propuesta de diez puntos por parte de Teherán, que considera una base “viable” para negociar. “Casi todos los puntos de conflicto del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero este período de dos semanas permitirá finalizar el acuerdo”, indicó.

Los esfuerzos diplomáticos

Más temprano, Sharif, había compartido en X un llamado a Trump para que prorrogara por dos semanas el ultimátum que vencía esta noche a las 20 (hora de la costa este, las 21 en la Argentina). En los últimos días, Islamabad emergió como un mediador clave entre Washington y Teherán, al actuar como canal diplomático para intentar frenar la escalada del conflicto bélico.

“Los esfuerzos diplomáticos para una solución pacífica de la guerra en curso en Medio Oriente avanzan de manera constante, firme y contundente, con el potencial de arrojar resultados sustanciales en un futuro cercano”, había escrito, optimista, Sharif, luego de que en las horas previas había pocos indicios de avances en las negociaciones para evitar un ataque masivo de Estados Unidos a la infraestructura energética y civil de Irán.

El compromiso con el estrecho de Ormuz

Asimismo, el premier pakistaní había instado a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz durante dos semanas “como gesto de buena voluntad”, y había hecho un llamado a todas las partes para que observaran un alto el fuego de dos semanas.

Por la mañana, unas 12 horas antes de que venciera el plazo para el ultimátum que le dio al régimen de Irán, el presidente norteamericano había endurecido el tono con un mensaje que encendió las alarmas globales, aunque la Casa Blanca negó que estuviera evaluando el uso de armas nucleares en Irán.

image Una imagen del estrecho de Ormuz, que las fuerzas de Irán tienen bloqueado casi en su totalidad.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, había advertido el líder republicano en su cuenta de Truth Social, en una jornada crucial para los 39 días que lleva la guerra en Medio Oriente.

El mensaje de Trump de esta mañana había marcado una escalada en su retórica agresiva hacia Teherán, y parecía allanar el camino para concretar su amenaza de “arrasar” la infraestructura energética y civil del país con una masiva ofensiva esta noche. “El país entero podría ser destruido en una sola noche”, había dicho el lunes en la Casa Blanca.

Según había reportado The Wall Street Journal, el diálogo entre las partes se mantenía solo a través de mediadores, ya que Irán había cortado las comunicaciones directas con Estados Unidos a raíz de la virulenta amenaza del líder republicano.

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, había ampliado Trump en su mensaje en Truth Social, uno de sus canales predilectos de comunicación.

A pesar de la amenaza, Estados Unidos y los mediadores regionales habían continuado sin pausa sus gestiones para lograr un posible alto el fuego que podría conducir al final de la guerra con Irán.

“Espero que los iraníes actúen con sensatez”, había señalado el vicepresidente norteamericano, JD Vance, que integra el equipo negociador de la Casa Blanca junto al enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, yerno del magnate.

“Deben saber que contamos con herramientas en nuestro arsenal que, hasta ahora, no hemos decidido utilizar”, había ampliado Vance en Budapest, donde viajó para promover la reelección del primer ministro húngaro, Viktor Orban, aliado de Trump en Europa. “El presidente de Estados Unidos puede decidir utilizarlas, y decidirá utilizarlas si los iraníes no cambian su línea de conducta”, añadió.

En tanto, antes de que Trump publicara su mensaje en Truth Social, medios estatales iraníes reportaron ataques contra la isla de Kharg, un punto neurálgico desde el que se exporta la mayor parte del petróleo del país y clave para el control del estrecho de Ormuz.

Funcionarios norteamericanos citados por The Wall Street Journal señalaron que Estados Unidos había atacado más de 50 objetivos en la isla.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump había resaltado que la reapertura total del estrecho de Ormuz debería formar parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra, además de asegurarse que el régimen no desarrollará armar nucleares.

Las fortificaciones de Irán en las pequeñas islas cercanas al estrecho han reforzado su capacidad para controlar la vital vía fluvial, por la que transita cerca de un quinto del suministro global de crudo.

Además, el Ejército estadounidense había realizado preparativos para posibles ataques contra objetivos energéticos en Irán, según múltiples funcionarios de la administración republicana.

Según el derecho internacional, las fuerzas militares solo tienen permitido atacar centrales eléctricas civiles y otras infraestructuras claves si ello contribuye a una operación militar y se minimizan los daños a la población civil.

En respuesta a un llamado de las autoridades, miles de iraníes se congregaron este martes en centrales eléctricas y puentes para formar “cadenas humanas”, según videos y fotos difundidos por medios estatales.

Minutos antes de la amenaza de Trump, Irán había advertido este martes que su respuesta iría “más allá de la región” si Estados Unidos cruzaba “líneas rojas”; amenazó además con privar de petróleo y gas a los aliados norteamericanos “durante años”.

“Se acabó la autocontención. Nuestra respuesta se llevará a cabo sin ninguna consideración, privando a Estados Unidos y a sus aliados de petróleo y gas durante años”, afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por medios locales.