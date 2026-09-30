Drama en un vuelo de Flydubai: pasajeros grabaron a los pilotos heridos tras el violento episodio

Momentos de extrema tensión se vivieron a bordo de un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv, que debió ser desviado de emergencia hacia Arabia Saudita después de un violento episodio registrado dentro de la cabina de pilotos . En medio del caos, varios pasajeros grabaron imágenes en las que se observa cómo dos hombres heridos reciben asistencia dentro del avión .

Alarma en un vuelo rumbo a Israel: emitió señales de emergencia y terminó aterrizando en Arabia Saudita

Terror en un vuelo de Flydubai: Israel aseguró que "un terrorista quería estrellar el avión"

El vuelo FZ1073 había despegado del Aeropuerto Internacional de Dubái a las 7:05 con destino al aeropuerto Ben Gurión, en Israel. Cerca de 90 minutos después, mientras sobrevolaba el espacio aéreo de Jordania, la aeronave emitió el código 7700 , utilizado internacionalmente para señalar una emergencia general.

Pocos minutos más tarde, el avión transmitió el código 7500 , correspondiente a una situación de interferencia ilícita a bordo. La señal encendió las alarmas y llevó a Israel a poner en alerta aviones de combate como medida preventiva.

La situación dentro de la aeronave quedó reflejada también en los datos de seguimiento. Según información de Flightradar24 , el Boeing 737 Max 8 descendió abruptamente desde unos 10.360 metros hasta aproximadamente 5.060 metros en menos de dos minutos .

TERROR EN EL AIRE: PELEA A CUCHILLO EN LA CABINA DEL FLYDUBAI FZ1073 Y CAÍDA LIBRE DE 30 MIL A 15 MIL PIES Un drama de película se vivió a bordo del vuelo Flydubai FZ1073, de Dubái a Tel Aviv, cuando estalló una pelea violenta dentro de la cabina del Boeing 737. Según reportes… pic.twitter.com/SLKHUPpHNb

Durante esa maniobra, el avión habría superado su velocidad máxima de operación en casi 100 nudos. Posteriormente, modificó su rumbo y regresó hacia el espacio aéreo saudí, donde permaneció durante aproximadamente una hora con importantes fluctuaciones de altitud.

La aeronave finalmente desapareció durante algunos minutos de los sistemas de rastreo, lo que incrementó la preocupación de las autoridades. Luego retomó la señal y continuó su recorrido hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

#BREAKING : A video filmed by a passenger aboard the Flydubai flight shows a crew member believed to be the co-pilot following the reported cockpit altercation.



The flight from Dubai to Tel Aviv was diverted to Tabuk, Saudi Arabia, after an emergency during the flight. Reports… pic.twitter.com/I0iCUFDFEZ — upuknews (@upuknews1) September 30, 2026

Las imágenes que registraron los pasajeros

En medio de la emergencia, algunos pasajeros comenzaron a registrar lo que ocurría dentro del avión. En uno de los videos se observa a un hombre con sangre en el rostro mientras recibe asistencia, mientras que en otras imágenes aparecen elementos utilizados para atender a los heridos.

Según la información difundida sobre el episodio, uno de los pilotos habría atacado con un cuchillo al otro dentro de la cabina. Un grupo de pasajeros habría intervenido posteriormente para reducir al presunto agresor y permitir que la aeronave pudiera continuar bajo control.

Un vuelo de Flydubai hacia Tel Aviv se desvía de emergencia a Arabia Saudita tras una violenta altercación en cabina.



TABUK, Arabia Saudita.— El vuelo FZ1073 de la aerolínea Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y el Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv,… pic.twitter.com/nzCwUmfC5F — Capital Prensa (@capital_prensa) September 30, 2026

La situación obligó a modificar el destino original y el vuelo terminó aterrizando en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita, donde los pasajeros pudieron finalmente abandonar la aeronave.

Las circunstancias exactas del episodio continúan bajo investigación. Los códigos de emergencia transmitidos durante el vuelo y el brusco descenso provocaron inicialmente el temor de que se tratara de un secuestro, aunque posteriormente comenzaron a conocerse detalles sobre el enfrentamiento ocurrido dentro de la cabina.