    • 30 de septiembre de 2026 - 09:24

    Terror en un vuelo de Flydubai: Israel aseguró que "un terrorista quería estrellar el avión"

    El Gobierno israelí sostuvo que el copiloto habría intentado provocar una tragedia durante el vuelo FZ1073, que terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita. Los 174 pasajeros fueron puestos a salvo.

    El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

    El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de Israel calificó como un intento de atentado terrorista el violento episodio ocurrido a bordo de un avión de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv y que terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

    Leé además

    alarma en un vuelo rumbo a israel: emitio senales de emergencia y termino aterrizando en arabia saudita

    Alarma en un vuelo rumbo a Israel: emitió señales de emergencia y terminó aterrizando en Arabia Saudita
    drama en un vuelo de flydubai: pasajeros grabaron a los pilotos heridos tras el violento episodio

    Drama en un vuelo de Flydubai: pasajeros grabaron a los pilotos heridos tras el violento episodio

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, afirmó en un comunicado difundido pocas horas después del incidente: “Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”. La declaración fue realizada mientras las autoridades investigan qué ocurrió dentro de la cabina.

    Qué pasó en el vuelo FZ1073 de Flydubai

    El vuelo FZ1073, que llevaba 174 pasajeros, entre ellos 27 niños, había partido desde Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurión, en Israel. Según datos de FlightRadar24, aproximadamente dos horas y media después del despegue, la aeronave descendió de manera abrupta desde unos 33.000 pies hasta 17.000 en apenas un minuto. Posteriormente realizó movimientos erráticos cerca de la frontera con Jordania antes de modificar su trayectoria y dirigirse hacia Arabia Saudita.

    El avión terminó aterrizando en el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk, luego de solicitar autorización para realizar un aterrizaje de emergencia.

    Un pasajero identificado como Uri relató a medios israelíes lo que vivió durante el vuelo y aseguró: “El piloto intentó suicidarse con nosotros”. Según su relato, algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a recuperar el control del avión.

    Pasajeros asistieron al piloto herido

    Otro de los pasajeros contó que el piloto atacado se encontraba en estado crítico y que un dentista israelí que viajaba a bordo colaboró con su asistencia.

    En uno de los videos difundidos después del episodio se observa al comandante herido y utilizando una máscara de oxígeno mientras recibe atención de pasajeros y miembros de la tripulación. En medio de la escena, uno de los viajeros le dice: “Salvaste el avión”.

    Las imágenes también muestran a pasajeros con manchas de sangre en su ropa, una evidencia del violento episodio que se produjo dentro de la aeronave.

    Un funcionario israelí citado por The Jerusalem Post sostuvo que “se evitó por poco una catástrofe mayor”, en referencia a la emergencia que obligó a modificar el destino del vuelo.

    El aterrizaje de emergencia en Tabuk

    El Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk confirmó que su centro de control recibió una solicitud de socorro correspondiente al vuelo FZ1073 a las 8:44 del miércoles 30 de septiembre.

    Ante el pedido, las autoridades declararon el estado de emergencia y desplegaron los recursos necesarios para recibir a la aeronave. Finalmente, el avión aterrizó de manera segura a las 9:45, hora local.

    El aeropuerto informó además que tanto el comandante como el copiloto sufrieron heridas y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

    Mientras tanto, los pasajeros permanecieron en la terminal y recibieron asistencia. La aerolínea inició las gestiones para disponer de un avión de reemplazo que permita continuar con el traslado de los viajeros.

    Las autoridades saudíes indicaron que se encuentra en marcha una investigación para determinar exactamente qué ocurrió dentro del avión, mientras Israel sostiene la hipótesis de que el episodio estuvo relacionado con un intento deliberado de provocar la caída de la aeronave.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El sacerdote Carlos Miguel Buela falleció en 2023

    El Vaticano confirmó la culpabilidad del sacerdote argentino Carlos Miguel Buela por abusos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Christa Pike.

    Quién es Christa Pike, la primera mujer que Tennessee ejecutará en más de 200 años

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Brasil.

    El voto de las mujeres toma protagonismo en la elección de Brasil y puede ser clave para Lula

    Por Redacción Diario de Cuyo
    empresas de apuestas recurren a la corte suprema contra la prohibicion de lula a dias de las elecciones

    Empresas de apuestas recurren a la Corte Suprema contra la prohibición de Lula a días de las elecciones

    Por Redacción Diario de Cuyo