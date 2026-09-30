Terror en un vuelo de Flydubai: Israel aseguró que "un terrorista quería estrellar el avión"

El Gobierno de Israel calificó como un intento de atentado terrorista el violento episodio ocurrido a bordo de un avión de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv y que terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Drama en un vuelo de Flydubai: pasajeros grabaron a los pilotos heridos tras el violento episodio

Alarma en un vuelo rumbo a Israel: emitió señales de emergencia y terminó aterrizando en Arabia Saudita

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir , afirmó en un comunicado difundido pocas horas después del incidente: “Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”. La declaración fue realizada mientras las autoridades investigan qué ocurrió dentro de la cabina.

El vuelo FZ1073 , que llevaba 174 pasajeros, entre ellos 27 niños, había partido desde Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurión, en Israel. Según datos de FlightRadar24 , aproximadamente dos horas y media después del despegue, la aeronave descendió de manera abrupta desde unos 33.000 pies hasta 17.000 en apenas un minuto . Posteriormente realizó movimientos erráticos cerca de la frontera con Jordania antes de modificar su trayectoria y dirigirse hacia Arabia Saudita.

El avión terminó aterrizando en el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk , luego de solicitar autorización para realizar un aterrizaje de emergencia.

De acuerdo con medios israelíes, el copiloto habría atacado con un cuchillo al comandante e intentado tomar el control de la aeronave con la intención de estrellarla. La versión todavía es materia de investigación.

Un pasajero identificado como Uri relató a medios israelíes lo que vivió durante el vuelo y aseguró: “El piloto intentó suicidarse con nosotros”. Según su relato, algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a recuperar el control del avión.

Pasajeros asistieron al piloto herido

Otro de los pasajeros contó que el piloto atacado se encontraba en estado crítico y que un dentista israelí que viajaba a bordo colaboró con su asistencia.

En uno de los videos difundidos después del episodio se observa al comandante herido y utilizando una máscara de oxígeno mientras recibe atención de pasajeros y miembros de la tripulación. En medio de la escena, uno de los viajeros le dice: “Salvaste el avión”.

Las imágenes también muestran a pasajeros con manchas de sangre en su ropa, una evidencia del violento episodio que se produjo dentro de la aeronave.

Un funcionario israelí citado por The Jerusalem Post sostuvo que “se evitó por poco una catástrofe mayor”, en referencia a la emergencia que obligó a modificar el destino del vuelo.

El aterrizaje de emergencia en Tabuk

El Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk confirmó que su centro de control recibió una solicitud de socorro correspondiente al vuelo FZ1073 a las 8:44 del miércoles 30 de septiembre.

Ante el pedido, las autoridades declararon el estado de emergencia y desplegaron los recursos necesarios para recibir a la aeronave. Finalmente, el avión aterrizó de manera segura a las 9:45, hora local.

El aeropuerto informó además que tanto el comandante como el copiloto sufrieron heridas y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Mientras tanto, los pasajeros permanecieron en la terminal y recibieron asistencia. La aerolínea inició las gestiones para disponer de un avión de reemplazo que permita continuar con el traslado de los viajeros.

Las autoridades saudíes indicaron que se encuentra en marcha una investigación para determinar exactamente qué ocurrió dentro del avión, mientras Israel sostiene la hipótesis de que el episodio estuvo relacionado con un intento deliberado de provocar la caída de la aeronave.