EEUU descalificó archivos sobre OVNIS: "Hay un montón de luces muy brillantes"

El Gobierno de Estados Unidos desclasificó 162 archivos secretos de presuntos ovnis . Los documentos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP) fueron liberados hoy y reavivaron el debate sobre la vida extraterrestre.

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Estados Unidos desclasificó archivos sobre ovnis y reavivó el debate sobre la vida extraterrestre

Dentro del catálogo se encuentra la transcripción de una conversación entre astronautas del Apolo 17 que daban cuenta de unos misteriosos fragmentos brillantes que flotaban cerca de su nave espacial durante su misión en 1972.

“Ahora tenemos algunas partículas o fragmentos muy brillantes , o algo parecido, que pasan flotando mientras maniobramos ”, dijo un operador que se encontraba al control de la misión.

“Hay un montón de luces grandes en mi ventana de abajo, son muy brillantes . Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio”, agregó otro sobre la extraña presencia que advirtieron alrededor de la nave.

Esta característica descripta por los astronautas, se repitió en el relato de otros testigos que afirman haber visto objetos voladores no identificados (ovnis) brillantes .

En uno de los archivos se encuentran las declaraciones de siete agentes federales de diferentes equipos que informaron de forma independiente haber presenciado múltiples fenómenos aéreos no identificados en el oeste de Estados Unidos durante dos días en 2023.

Los testigos describieron haber visto “orbes que lanzaban otros orbes” a lo lejos, junto con una gran esfera brillante que flotaba en el aire y un objeto semitransparente comparado con una “cometa translúcida”.

La desclasificación de archivos secretos en Estados Unidos

La medida fue impulsada por el presidente Donald Trump y según informaron en el comunicado oficial, tiene como objetivo dar transparencia a décadas de especulaciones y teorías sobre encuentros con este tipo de objetos y la posibilidad de que exista vida fuera de a tierra.

Los documentos pueden consultarse en la página oficial war.gov/ufo. El Gobierno estadounidense prometió que irá sumando nuevos archivos de manera continua. El catálogo incluye fotos, documentos y videos que hasta ahora permanecían bajo estricta clasificación.

Qué agencias participaron y qué se puede encontrar en los archivos

La desclasificación involucra a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Guerra —creada en 2022—, la NASA, el FBI y otras agencias de inteligencia.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo: “Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”.

Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, celebró la iniciativa y defendió el trabajo de la agencia en “la exploración y la búsqueda del conocimiento” para desvelar los secretos del universo.