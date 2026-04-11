EEUU e Irán retomarán las conversaciones de paz el domingo tras una maratónica jornada de casi 15 horas

Así lo informó la prensa estatal iraní. El primer día de intensos debates culminó en la madrugada de Islamabad sin un anuncio formal por parte de EEUU y Teherán

Estados Unidos e Irán buscan llegar a un acuerdo para ponerle fin al conflicto.

Estados Unidos e Irán reanudarán las conversaciones de alto nivel para la paz en Pakistán más tarde el domingo, informaron medios iraníes, tras negociaciones maratónicas que duraron casi 15 horas. Se reunieron este sábado durante largas horas en Pakistán para iniciar un proceso de diálogo orientado a poner fin a la actual guerra en Medio Oriente.

El conflicto inició el pasado 28 de enero luego de un bombardeo israelí-estadounidense que dio muerte al ex líder supremo del régimen iraní, Ali Khamenei.

“Fin de las conversaciones maratónicas de 15 horas en el primer día de conversaciones Irán-Estados Unidos en Islamabad”, informó la agencia de noticias Tasnim, mientras que otro medio, Mehr, señaló que la próxima ronda de negociaciones se llevará a cabo después del amanecer.

La negociación, donde Pakistán es mediador, enfrenta varios obstáculos, ya que Israel y los terroristas de Hezbollah intercambiaron disparos a lo largo de la frontera sur del Líbano. El régimen terrorista condicionó el inicio de las conversaciones a la implementación de un cese al fuego en ese país y a la liberación de activos bloqueados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el viernes que “un buen acuerdo contemplaría que Irán no tenga un arma nuclear”. “Es el primer objetivo. No pueden tener armas nucleares, es el 99% de lo que buscamos”.