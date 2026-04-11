    • 11 de abril de 2026 - 20:25

    EEUU e Irán retomarán las conversaciones de paz el domingo tras una maratónica jornada de casi 15 horas

    Así lo informó la prensa estatal iraní. El primer día de intensos debates culminó en la madrugada de Islamabad sin un anuncio formal por parte de EEUU y Teherán

    Estados Unidos e Irán buscan llegar a un acuerdo para ponerle fin al conflicto.&nbsp;

    Estados Unidos e Irán buscan llegar a un acuerdo para ponerle fin al conflicto. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Estados Unidos e Irán reanudarán las conversaciones de alto nivel para la paz en Pakistán más tarde el domingo, informaron medios iraníes, tras negociaciones maratónicas que duraron casi 15 horas. Se reunieron este sábado durante largas horas en Pakistán para iniciar un proceso de diálogo orientado a poner fin a la actual guerra en Medio Oriente.

    Leé además

    JD Vance y Shehbaz Sharif comenzaron las conversaciones.

    Estados Unidos e Irán ya negocian en Pakistán una salida a la guerra en Medio Oriente
    El presidente Javier Milei viajará a Israel.

    Javier Milei viajará a Israel este mes para participar del Día de la Independencia

    El conflicto inició el pasado 28 de enero luego de un bombardeo israelí-estadounidense que dio muerte al ex líder supremo del régimen iraní, Ali Khamenei.

    “Fin de las conversaciones maratónicas de 15 horas en el primer día de conversaciones Irán-Estados Unidos en Islamabad”, informó la agencia de noticias Tasnim, mientras que otro medio, Mehr, señaló que la próxima ronda de negociaciones se llevará a cabo después del amanecer.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el viernes que “un buen acuerdo contemplaría que Irán no tenga un arma nuclear”. “Es el primer objetivo. No pueden tener armas nucleares, es el 99% de lo que buscamos”.

    En Islamabad, las calles estuvieron desiertas este sábado en las cercanías al Hotel Serena, sede de las conversaciones, luego de que las fuerzas de seguridad cerraran las carreteras.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Argentina en su último amistoso en el país.

    Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en dos amistosos confirmados para junio

    El estrecho de Ormuz nuevamente se cerró. 

    A horas de anunciar la tregua, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel contra Hezbollah

    El presidente estadounidense, Donald Trump.

    Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas e Irán acordó abrir el estrecho de Ormuz

    estados unidos e iran analizan la propuesta de pakistan para un alto el fuego de dos semanas

    Estados Unidos e Irán analizan la propuesta de Pakistán para un alto el fuego de dos semanas