El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ironizó en un video sobre rumores de su muerte

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu , en el conflicto de Medio Oriente y la tensión con Irán , publicó este domingo un video en redes sociales para desmentir con ironía los rumores que afirmaban que había muerto tras recientes ataques en la región. En la grabación, el líder israelí aparece tomando café y responde con humor a las versiones difundidas en internet.

Israel afirmó que la ofensiva militar contra Irán "no terminó" y aseguró que el objetivo es debilitar el liderazgo

En el video, Netanyahu bromea cuando le mencionan lo que se decía en redes sociales: “¿Que si estoy muerto? Yo muero por el café. Y también muero por mi pueblo”, expresó el mandatario, utilizando una expresión en hebreo equivalente a amar algo hasta la muerte para ridiculizar las especulaciones.

Durante el mismo video, el primer ministro también respondió a teorías conspirativas que circulaban en plataformas digitales . Algunos usuarios afirmaban que una transmisión reciente había sido generada con inteligencia artificial , señalando que supuestamente el líder israelí aparecía con seis dedos en una mano .

Para desmentir esas versiones, Netanyahu levantó ambas manos frente a la cámara y dijo en tono jocoso: “¿Quieres contar mis dedos? Mira: aquí, aquí… ¿viste? Muy bien. ¡Salud!” , mostrando que tenía diez dedos mientras sostenía su taza de café.

En el mismo mensaje, el dirigente también aprovechó para enviar un mensaje a la población israelí en medio del clima de tensión regional. Pidió a los ciudadanos seguir las instrucciones de seguridad y permanecer cerca de zonas protegidas , destacando la resistencia de la población ante el conflicto.

Escalada con Irán y amenazas directas

El video fue difundido después de que circularan rumores sobre su muerte tras operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, en las que también habrían muerto altos cargos iraníes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033198820570399014&partner=&hide_thread=false Tras los rumores sobre su supuesta muerte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apareció públicamente tomando café en una cafetería.



La imagen fue difundida como prueba de vida luego de versiones que circulaban en redes sobre su presunta aniquilación.



Incluso… pic.twitter.com/jyJkfGfXLg — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) March 15, 2026

En ese contexto, la Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado en el que amenazó públicamente al líder israelí. Según medios iraníes, el organismo militar advirtió que “perseguirá y matará” a Netanyahu si continúan las operaciones militares contra el régimen iraní.

A pesar de la tensión y las amenazas, Netanyahu eligió responder con un mensaje público cargado de humor, intentando mostrar control de la situación y reafirmar la continuidad del gobierno israelí frente a la crisis.

El video concluye con otro comentario distendido del primer ministro, quien agradece el café recibido y bromea: “Está excelente… aunque no sé qué tal andará de calorías”, cerrando así su respuesta a los rumores virales.