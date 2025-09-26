En EE.UU ejecutaron al hombre condenado por matar a martillazos a una beba durante un presunto “exorcismo” El caso fue calificado por los fiscales como “uno de los crímenes más atroces” cometidos en el estado.

El estado de Texas ejecutó con inyección letal a Blaine Milam en la cárcel de Huntsville por matar en 2008 a la beba de 13 meses de su exnovia durante un “exorcismo”.

“Quiero agradecerles especialmente a todos por su amabilidad, compasión, empatía, amor, apoyo y por creer en mí(…) Jesús, llévame a casa”, fueron las últimas palabras de Milam, de 35 años, según indicó la agencia de noticias AFP.

Sus abogados intentaron detener la ejecución alegando discapacidad intelectual, pero los tribunales rechazaron las apelaciones.

Milam también insistió durante años en su inocencia y señaló a su exnovia Jesseca Carson como responsable del crimen. La mujer fue condenada en un juicio separado a cadena perpetua sin libertad condicional por complicidad en el asesinato. Los abogados de Carson argumentaron que sufría delirios religiosos y trastornos neurológicos que la llevaban a percibir a su hija con “rostros malévolos”, lo que habría motivado la agresión. Ambos tenían 18 años cuando sucedieron los hechos.

Un caso estremecedor

El hombre torturó a la pequeña Amora Carson con un martillo durante 30 horas hasta matarla mientras le hacía un supuesto “exorcismo” para expulsar al demonio de su cuerpo.

Según documentos judiciales, la niña fue “golpeada, estrangulada, mutilada sexualmente y tenía veinticuatro marcas de mordeduras humanas que cubrían todo su cuerpo, en lo que el médico forense calificó como el peor caso de brutalidad que jamás había visto”.

El forense testificó en el juicio que no pudo determinar la causa específica de la muerte debido a la gran cantidad de lesiones potencialmente mortales que presentaba la beba.

El fiscal del condado de Rusk, Micheal Jimerson, sostuvo que la explicación del “exorcismo” fue solo un recurso para encubrir el crimen. “Es muy difícil aceptar que alguien obtenga satisfacción de la tortura de un bebé. Nos degrada a todos”, expresó.

Milam fue el quinto condenado ejecutado en Texas en 2025 y uno de los 33 casos en todo Estados Unidos en lo que va del año. El estado de Florida llevó a cabo el mayor número de ejecuciones: 12.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) tienen moratorias vigentes.

El presidente Donald Trump es un defensor de la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió ampliar su aplicación “para los delitos más viles”.