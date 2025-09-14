Espantoso hallazgo: encontraron los restos de un bebé en el freezer de una casa y detuvieron a su madre Ocurrió en la localidad española de Alberche del Caudillo. La mujer tiene problemas de consumo de drogas y es víctima de violencia de género, aseguraron desde su familia a las autoridades.

Una mujer fue detenida este sábado al revelar que guardó los restos de su bebé de 27 semanas en el freezer de su casa, en la provincia de Toledo, en España.

El macabro hallazgo ocurrió el martes en la localidad de Alberche del Caudillo, donde la madre de la mujer alertó a Servicio Sociales sobre el parto.

Los trabajadores sociales, que venían haciendo un seguimiento a la madre —de mediana edad, con problemas de consumo de drogas y víctima de violencia de género—, notaron irregularidades en el embarazo y al recibir el llamado de la madre, avisaron a la Guardia Civil.

Los agentes entraron a la casa después de conseguir los permisos judiciales. La mujer aseguró que había tenido un aborto y que guardó el cuerpo en el freezer. La Policía encontró el feto exactamente donde la madre había indicado.

La Guardia Civil recopiló pruebas en la casa para determinar cómo ocurrió el parto y en qué condiciones fue conservado el cuerpo.

La mujer, que tiene otros cuatro hijos de distintos padres, quedó bajo investigación mientras la Justicia intentaba esclarecer las circunstancias del hecho.

La policía la detuvo este sábado, al igual que su actual pareja. El juez encargado del caso decretó secreto de sumario.

Quién es la mujer investigada por la muerte de su bebé

La madre de la mujer fue quien descubrió que había dado a luz y por eso, decidió hacer la denuncia. A los investigadores les contó que su hija sufre violencia de género por parte de su actual pareja, que sería el padre del bebé, consignó el diario español ABC.

La familia de la detenida es conocida en Alberche del Caudillo, donde viven hace más de una década, confirmaron los vecinos a ese medio. Además, aseguraron que en esa casa donde encontraron el feto, “había trifulcas y voces” todas las semanas.

Los padres de la mujer investigada trabajan en una empresa de juegos de azar, ubicada en un polígono industrial cercano, y llevan una vida acomodada. “Nunca les faltó nada, pero ella no agarró buen camino”, comentaron los testigos.

“A ella se la ve poco, y uno de los hijos ya no estaba con ella porque se lo quitaron los Servicios Sociales”, comentó otro vecino. En el último tiempo, la situación se agravó por la violencia de género. El juez había impuesto una orden de alejamiento a su pareja, pero los testigos aseguran que el hombre seguía visitando la casa a escondidas.

La mujer es madre de varios chicos. La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, explicó que “los tres menores están con familia extensa y otro bajo tutela de la Administración”. La familia ya estaba bajo intervención de los Servicios Sociales, que esperaban el nacimiento del bebé para poder actuar de inmediato. Pero la madre nunca acudió a un centro sanitario para dar a luz.

Mientras tanto, el pueblo de Alberche del Caudillo sigue en shock. “Es una chica que lo tuvo todo, pero la vida se le fue de las manos”, lamentó una vecina.