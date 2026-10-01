    • 1 de octubre de 2026 - 17:56

    Estados Unidos llamó a Argentina y el Reino Unido a "desescalar" la tensión por Malvinas

    El embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz, planteó: “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”.

    Mike Waltz.

    Mike Waltz.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, dejó en claro que la administración de Donald Trump intentaría solucionar cualquier crisis entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas antes de tener que llevar a cabo otro tipo de intervención.

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    Al ser consultado acerca de qué haría el gobierno norteamericano ante un posible conflicto armado, el diplomático contestó que "esa es una decisión del comandante en jefe" y reiteró: "Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos".

    Luego, el funcionario hizo hincapié en las relaciones que EEUU mantiene tanto con Argentina como con Gran Bretaña: "Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, destacó y al mismo tiempo recordó la histórica "relación especial" entre Norteamérica y el Reino Unido.

    Acerca de la posibilidad de que la Casa Blanca ofrezca ayuda militar ante un conflicto armado entre ambos países, remarcó: "En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al presidente".

    Las declaraciones de Waltz a GB News ocurren luego de que Trump se pronunciara a fines de agosto sobre el tema Malvinas y dijera que evalúa "cada posición".

    Al ser consultado sobre una posible confrontación entre las dos naciones, dudó de la capacidad de Gran Bretaña para desplegar fuerzas militares a tanta distancia, pero no comunicó ninguna modificación en la política estadounidense.

    Gran Bretaña anunció su posición de manera contundente el 22 de septiembre en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a través del discurso del primer ministro británico, Andy Burnham, quien aseguró: "Vamos a mantenernos firmes frente a cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los habitantes de las Falklands a la autodeterminación y a seguir siendo británicos".

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