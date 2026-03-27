Estados Unidos planea enviar 10.000 soldados a Medio Oriente y escala la tensión con Irán

El Pentágono evalúa reforzar su presencia militar mientras continúan las negociaciones de Trump con Teherán y no se descarta una operación terrestre.

En medio de la intensificación del conflicto en Medio Oriente, el Pentágono analiza el envío de hasta 10.000 soldados adicionales a la región, según anticipó The Wall Street Journal con fuentes del Departamento de Defensa.

El despliegue incluiría tropas terrestres y vehículos blindados para ampliar las opciones militares del presidente Donald Trump, que mantiene negociaciones abiertas con Irán sin lograr frenar los enfrentamientos iniciados hace un mes junto a Israel.

La posibilidad de una operación terrestre no fue descartada y ya generó nuevas amenazas de Teherán, que intensificó ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en el Golfo. En paralelo, Washington evalúa posiciones estratégicas como la isla de Jarg, clave para el petróleo iraní, en un contexto de creciente tensión global.