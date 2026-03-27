    • 27 de marzo de 2026 - 09:41

    Estados Unidos planea enviar 10.000 soldados a Medio Oriente y escala la tensión con Irán

    El Pentágono evalúa reforzar su presencia militar mientras continúan las negociaciones de Trump con Teherán y no se descarta una operación terrestre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de la intensificación del conflicto en Medio Oriente, el Pentágono analiza el envío de hasta 10.000 soldados adicionales a la región, según anticipó The Wall Street Journal con fuentes del Departamento de Defensa.

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    El despliegue incluiría tropas terrestres y vehículos blindados para ampliar las opciones militares del presidente Donald Trump, que mantiene negociaciones abiertas con Irán sin lograr frenar los enfrentamientos iniciados hace un mes junto a Israel.

    La posibilidad de una operación terrestre no fue descartada y ya generó nuevas amenazas de Teherán, que intensificó ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en el Golfo. En paralelo, Washington evalúa posiciones estratégicas como la isla de Jarg, clave para el petróleo iraní, en un contexto de creciente tensión global.

    Pese al endurecimiento militar, Trump extendió hasta el 6 de abril la pausa en ataques a infraestructura energética iraní tras lo que calificó como “conversaciones productivas”. Sin embargo, el eventual envío de tropas enfrenta resistencia interna: un sondeo de Reuters/Ipsos indicó que el 55% de los estadounidenses rechaza un despliegue en Irán.

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