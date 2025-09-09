Explosiones en Doha: Israel anunció un ataque selectivo contra la cúpula de Hamas Las Fuerzas de Defensa dijeron que la operación en Qatar tuvo como objetivo a “responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra el Estado de Israel".

Explosiones recientes en Doha han coincidido con la confirmación de un ataque aéreo dirigido por las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet contra la cúpula de la organización terrorista Hamas.

Según la información oficial, la operación se centró en los principales líderes de Hamas, a quienes se responsabiliza de la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre, así como de la conducción de la guerra contra el Estado de Israel. La ofensiva, ejecutada con el apoyo de la Fuerza Aérea, empleó armamento de precisión y se basó en inteligencia adicional para reducir el riesgo de víctimas entre la población civil.

Las autoridades israelíes aseguraron que, antes de lanzar el ataque, implementaron medidas específicas para minimizar el daño a los transeúntes, subrayando el uso de tecnología avanzada y la recopilación de datos de inteligencia como parte de su estrategia. Los líderes de Hamas que fueron blanco de la operación han estado al frente de las actividades de la organización durante años, según la versión oficial, y se les atribuye la responsabilidad directa tanto en la masacre del 7 de octubre como en la escalada bélica posterior.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet reiteraron su compromiso de continuar actuando con determinación para derrotar a Hamas, a quien consideran responsable de los ataques y de la actual situación de conflicto.

“El Ejército israelí y la agencia de seguridad de Israel llevaron a cabo un bombardeo preciso contra dirigentes superiores de la organización terrorista Hamas”, indicaron las fuerzas armadas, sin especificar dónde tuvo lugar el ataque.

Según la cadena catarí Al Jazeera, que citó a un funcionario de Hamas, el bombardeó alcanzó a negociadores del movimiento islamista en Doha. Un periodista de AFP constató que el ataque impactó en un complejo utilizado por Hamas en esa ciudad.

“Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamas han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”, aseguraron las fuerzas israelíes en su mensaje.

La información difundida por medios árabes indica que los principales líderes de Hamas se encontraban reunidos en el momento en que un ataque aéreo israelí impactó el edificio donde estaban.

Quiénes estaban en el lugar del ataque

Entre los asistentes a la sede de Hamas en Doha durante el bombardeo figuraba Khalil al-Hayya, líder de la organización en Gaza.

A la reunión también habrían asistido otros altos cargos del grupo, según las mismas fuentes. Entre ellos se encontraba Zaher Jabarin, responsable de las operaciones de Hamas en Cisjordania; Muhammad Darwish, quien encabeza el Consejo de la Shura de la organización; y Khaled Mashaal, líder de Hamas en el extranjero.

Medios árabes sostienen que todos estos dirigentes estaban presentes en la sede central de Hamas en Doha cuando se produjo el ataque aéreo israelí.

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos.

Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamas deponga las armas.