    • 7 de abril de 2026 - 07:40

    Guerra en Medio Oriente: Irán atacó un complejo petroquímico en Arabia Saudita

    La ofensiva del gobierno islámico fue en la ciudad de Jubail, uno de los centros industriales más grandes del mundo.

    Guerra en Medio Oriente.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Irán atacó un complejo petroquímico en una extensa zona industrial de la ciudad de Jubail, Arabia Saudita, informó a la agencia AFP una fuente sobre el terreno, horas después de que se produjeran bombardeos contra instalaciones similares en Irán.

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    "Un ataque provocó un incendio en las plantas de SABIC en Jubail. Los sonidos de las explosiones fueron muy fuertes", aseguró la fuente en referencia a la empresa Saudi Basic Industries Corporation.

    Jubail, en el este de Arabia Saudita, alberga uno de los centros industriales más grandes del mundo, donde se producen acero, combustibles, productos petroquímicos, aceites lubricantes y fertilizantes químicos.

    El ataque se da a unas horas de que venza el nuevo ultimátum fijado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, este martes a las 21:00 horas de la Argentina, para que el gobierno islámico libere el estratégico estrecho de Ormuz, bajo amenaza de "aniquilar" el país asiático "en una noche" y devolverlo a la "edad de piedra".

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