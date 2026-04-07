Guerra en Medio Oriente: Irán atacó un complejo petroquímico en Arabia Saudita

La ofensiva del gobierno islámico fue en la ciudad de Jubail, uno de los centros industriales más grandes del mundo.

Irán atacó un complejo petroquímico en una extensa zona industrial de la ciudad de Jubail, Arabia Saudita, informó a la agencia AFP una fuente sobre el terreno, horas después de que se produjeran bombardeos contra instalaciones similares en Irán.

"Un ataque provocó un incendio en las plantas de SABIC en Jubail. Los sonidos de las explosiones fueron muy fuertes", aseguró la fuente en referencia a la empresa Saudi Basic Industries Corporation.

Jubail, en el este de Arabia Saudita, alberga uno de los centros industriales más grandes del mundo, donde se producen acero, combustibles, productos petroquímicos, aceites lubricantes y fertilizantes químicos.