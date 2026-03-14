    • 14 de marzo de 2026 - 09:44

    Guerra en Medio Oriente: con un dron, Irán atacó la embajada de EEUU en Irak

    La guerra en Medio Oriente entró en su tercera semana y provoca una escalada del precio del petróleo, con graves consecuencias para la economía mundial.

    Guerra en Medio Oriente: con un dron, Irán atacó la embajada de EEUU en Irak

    Guerra en Medio Oriente: con un dron, Irán atacó la embajada de EEUU en Irak

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada este sábado al amanecer, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Periodistas de AFP vieron humo negro elevándose sobre la sede diplomática ubicada en la zona de alta seguridad de la capital de Irak.

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    El precio del petróleo cerró por encima de los 100 dólares el barril.

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    Según fuentes de seguridad, el ataque habría sido realizado con drones o cohetes y uno de los proyectiles cayó cerca de una pista de aterrizaje del predio.

    El hecho ocurrió horas después de bombardeos contra Hezbollah, en donde dos personas resultaron muertas, siendo una de ellas una “personalidad importante”, según indicaron autoridades locales

    Israel afirmó que la guerra contra Irán entra en "su fase decisiva"

    La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán "se intensifica y entra en una fase decisiva que se prolongará el tiempo que sea necesario. Solo el pueblo iraní puede poner fin a esto con una lucha decidida, hasta que el régimen terrorista sea derrocado y se salve a Irán", declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

    "Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen (iraní) por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní", añadió Katz en un mensaje televisado.

    El ministro también "felicitó" al presidente estadounidense Donald Trump "por el duro golpe que el ejército estadounidense asestó ayer [viernes] por la noche a la isla petrolera iraní" de Kahrk, bombardeada por la aviación norteamericana.

    "Es la respuesta adecuada a los campos de minas en el estrecho de Ormuz y a los intentos de chantaje del régimen terrorista iraní", estimó Katz.

    "La Fuerza Aérea israelí también lleva a cabo una oleada de potentes ataques contra Teherán y todo Irán", subrayó, y acusó al país de dedicarse "al terrorismo regional y mundial, así como al chantaje para disuadir a Israel y a Estados Unidos de continuar su campaña".

    Hamas le pidió a Irán que no ataque a los países vecinos del Golfo

    El grupo islamista Hamas instó este sábado a Irán a que no ataque a los países vecinos del Golfo en medio de la guerra en la región.

    En un mensaje publicado en Telegram, la organización sostuvo que reconoce el derecho de Irán a responder a los ataques, pero pidió que no extienda las represalias a otros países de la región. “Llamamos a nuestros hermanos en Irán a no atacar a los países vecinos”, señalaron.

    Irán aseguró que los bombardeos en la isla de Kharg no dañaron la infraestructura petrolera

    Medios de Irán informaron que las instalaciones petroleras de la isla de Kharg no sufrieron daños pese a los bombardeos registrados en la zona durante la madrugada del viernes.

    Según reportes difundidos este sábado por la prensa iraní, en la isla se escucharon más de 15 explosiones y se observaron densas columnas de humo elevándose desde distintos puntos.

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