    • 29 de marzo de 2026 - 17:20

    Irán bombardeó una planta química en Israel y hay preocupación por una posible fuga tóxica

    El ataque sucedió en la ciudad de Beerseba. Los bomberos trabajan para contener el incendio y pidieron la evacuación de la planta afectada y las aledañdas.

    Guerra.

    Guerra.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La guerra en Medio Oriente sumó un capítulo de extrema gravedad este domingo. Un ataque con misiles lanzado por Irán impactó de lleno en una planta química ubicada en la zona industrial de Beerseba, en el sur de Israel.

    Leé además

    El impacto de restos de un misil iraní en una zona de industrias químicas en el sur de Israel provocó este domingo fugas de materiales peligrosos. 

    Alerta química en Israel: restos de un misil provocaron un incendio en una planta de pesticidas
    estados unidos intensificara la cooperacion con irak para detener los ataques contra sus fuerzas armadas

    Estados Unidos "intensificará la cooperación" con Irak para detener los ataques contra sus fuerzas armadas

    El estallido provocó un incendio de grandes dimensiones y una densa columna de humo negro que cubre la ciudad, generando una alerta máxima por posible contaminación con amoníaco.

    Equipos de bomberos y brigadas de materiales peligrosos trabajan contra reloj para contener las llamas y evitar que los químicos almacenados en el predio se dispersen por la atmósfera. Hasta el momento, se confirmó que una mujer resultó con heridas leves producto de la explosión.

    Guerra, evacuaciones y refugio bajo llave

    Ante el riesgo inminente de una fuga de amoníaco, las autoridades de defensa civil ordenaron la evacuación inmediata de la planta afectada y de todas las industrias vecinas. Además, se emitió un comunicado urgente para que los habitantes de Beerseba busquen refugio en edificios protegidos y sellen aberturas hasta que el peligro sea descartado.

    "Los bomberos mantienen operaciones de evaluación en la zona hasta que cualquier preocupación de riesgo al público o el medioambiente se descarte", especificaron fuentes oficiales desde el lugar del siniestro, donde el aire se ha vuelto irrespirable en las cercanías del parque industrial.

    Un objetivo estratégico bajo fuego

    La planta atacada es considerada un punto sensible debido a la naturaleza de los materiales que procesa. El uso de misiles contra infraestructura química marca un endurecimiento en la ofensiva de Irán, elevando el conflicto a una dimensión de riesgo ambiental y civil sin precedentes en las últimas semanas de enfrentamiento.

    Mientras los aviones de la fuerza aérea israelí sobrevuelan la zona, el mundo observa con preocupación el desplazamiento de la nube tóxica. Para los especialistas, una liberación masiva de amoníaco podría causar daños severos en las vías respiratorias de la población civil en un radio de varios kilómetros si el viento no ayuda a la disipación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Estados Unidos e Israel mantienen el ataque contra centrales nucleares iraníes.

    Guerra en Medio Oriente: Rusia avanza con la evacuación de su personal de la central nuclear iraní de Bushehr

    Donald Trump redefine los plazos por el estrecho de Ormuz, eje del conflicto entre Estados Unidos e Irán y clave para el comercio petrolero mundial.

    Conflicto en Ormuz: Trump extiende ultimátum a Irán y crece la tensión

    Donald Trump.-

    Donald Trump y una dura amenaza contra Irán: "Si no firman el acuerdo, seremos su peor pesadilla"

    Irán mantiene cerrado de facto el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

    Israel mató al comandante iraní a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz