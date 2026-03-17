    • 17 de marzo de 2026 - 08:38

    Irán nombró como asesor militar Monhsen Rezai, implicado en el atentado de la AMIA en Buenos Aires

    El funcionario iraní cuenta con una extensa trayectoria política y militar dentro del régimen y tiene un pedido de captura internacional, con alerta roja de Interpol por su acreditada participación en el atentado en Buenos Aires.

    Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, nombrado por el líder supremo de Irán como su nuevo asesor militar.

    Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, nombrado por el líder supremo de Irán como su nuevo asesor militar.

    Foto:

    Times of Israel
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, nombró a Mohsen Rezai como nuevo asesor militar en medio de la escalada del conflicto regional, según informó la agencia iraní Mehr, que señaló que la designación responde a una “orden” del jefe de las Fuerzas Armadas. Se trata deun experimentado militar, que tiene pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol por su participación en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994 en Buenos Aires.

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    Rezai, de 71 años, ocupó diversos cargos en la estructura política y militar del régimen iraní. Se desempeñó como vicepresidente de Asuntos Económicos durante el mandato del ex presidente Ebrahim Raisi entre 2021 y 2024, y lideró el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán durante más de una década, entre 1981 y 1997. También fue secretario del Consejo de Discernimiento de los Altos Intereses del Régimen desde 1997.

    Su figura genera controversia internacional por su implicación en atentados ocurridos en Argentina en la década de 1990. El funcionario del régimen iraní tiene una orden de captura internacional vinculada al ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

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