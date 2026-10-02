La OMS confirma que la esperanza de vida global recuperó los niveles previos a la pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que la esperanza de vida global logró recuperarse por completo tras el abrupto retroceso provocado por la pandemia de COVID-19. De acuerdo con las estadísticas publicadas este viernes, el indicador que había caído de los 73,4 años en 2019 a los 71,4 en 2021, volvió a repuntar y ya se sitúa en 73,3 años.

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No obstante, el informe que recopila datos oficiales hasta 2023 advierte que la recuperación de la esperanza de vida saludable (el tiempo que una persona puede esperar vivir en buena salud) evoluciona a un ritmo más lento: se ubica actualmente en 62,8 años, por debajo de los 63,2 años registrados en 2019.

"Las enfermedades no transmisibles representan ya el 74 % de las defunciones mundiales, consolidando una transición epidemiológica que alcanza incluso a los países de rentas bajas."

Uno de los datos más destacados del informe es la salida del COVID-19 y de la tuberculosis del listado de las 10 principales causas de muerte en el mundo, un ranking que en plena crisis sanitaria ubicaba al coronavirus en el segundo puesto global.

El listado de mortalidad mundial continúa estando encabezado por las enfermedades cardiovasculares, que provocan unos 9,5 millones de defunciones anuales. El podio y los principales puestos se completan de la siguiente manera:

Accidentes cerebrovasculares: cerca de 7 millones de muertes anuales.

Enfermedades pulmonares crónicas: alrededor de 4 millones de decesos.

Infecciones de las vías respiratorias inferiores: aproximadamente 3 millones.

Alzheimer y otras demencias.

Diabetes.

Cánceres de vías respiratorias (tráquea, bronquios y pulmón).

Cardiopatía hipertensiva.

Enfermedades renales.

Enfermedades diarreicas.

Salvo en el caso de las patologías diarreicas y las infecciones respiratorias, todas las principales causas de mortalidad en 2023 correspondieron a enfermedades no transmisibles. Según la OMS, este grupo de afecciones representa ya el 74 % de las defunciones mundiales, en contraste con el 58 % registrado a principios de siglo.

La rápida progresión de la diabetes y el Alzheimer

La transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas avanza de manera sostenida a nivel global. Incluso en las regiones en desarrollo y países de rentas bajas, la OMS registró por primera vez en 2023 que las muertes por enfermedades no transmisibles superaron a las de carácter contagioso.

Entre las patologías que muestran un crecimiento más acelerado se destacan:

Diabetes: con una rápida progresión de la mortalidad en lo que va del siglo, especialmente en regiones como el sur de Asia.

Alzheimer y otras demencias: experimentaron un salto drástico en las últimas dos décadas. Pasaron de ser la decimonovena causa de muerte en el año 2000 a posicionarse como la quinta, registrando una duplicación o triplicación en su volumen de defunciones durante este cuarto de siglo.